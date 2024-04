Beneficiarios de WIC recibirán más dinero

Familias con niños pequeños que complementan su nutrición gracias al programa WIC, ahora tienen la certeza de que los incrementos que les hicieron durante la pandemia serán permanentes.

“Se me haría mucho mejor porque cuando me estaban dando $9 no era suficiente, a veces con esos $9 no más me salía para una comida, una cena y ya era todo”, expresó Karen Villa, beneficiaria del programa WIC

De esta forma con los ajustes, las familias estarán recibiendo al mes, alrededor de cuatro veces más fondos para complementar el consumo de frutas y verduras.

“Son $26 para los niños de 1 a 5 años, $47 para las mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé y $52 para aquellas que están dando pecho”, indicó Ana Klanjac, vocera del Departamento de Salud condado San Mateo.

Además, se integrarán opciones de comidas más saludables.

“Por ejemplo el cereal integral vamos a incluir otros alimentos que no teníamos en la lista de beneficios como la quinoa, arroz salvaje, harina de maíz azul”, afirmó Klanjac.

Madres de familia como Patricia Negrete dicen que hasta el momento lamentan no poder adquirir hierbas frescas.

“El cilantro que es el que más usa uno, yo uso el basil para hacer el espaguetis de los niños”, indicó Patricia.

Así mismo se amplía el acceso a los pescados enlatados, como atún y salmón.

“El pescado enlatado era específico para las mujeres dando pecho, ahora se expande para los niños entre uno y 5 años”, indicó Klanjac.

También se darán menos jugos por sus altos contenidos de azúcar, y se ampliará la oferta de leche no solo de vaca, pero también de soya, avena o almendra.

“Según el gobierno federal los estados tendrán hasta 2 años para implementar todos los cambios necesarios, en un programa que dicen está beneficiando a 6 millones de mamás y niños en el país”, aseveró Klanjac.

Todos los cambios van a ser a nivel nacional ya que WIC recibe fondos federales.