¿Por qué es un buen momento para comprar oro?

Comerciantes de la Plaza La Tropicana en San José reaccionaron ante el declive del precio del oro.

“Más bien me alegra cuando baja porque así tenemos más ventas”, dijo Rocío Guerrero, dueña de Joyería Guerrero.

Sobre todo, ahora que se acercan las fiestas decembrinas cuando los consumidores buscan esos regalos tan especiales.

Oralia Bañuelos, consumidora, dijo que no piensa comprar oro este año, pero si encuentra algo que le guste a buen precio lo adquiriría.

“Porque es una cosa de que puede durar mucho tiempo y la puede guardar uno y va subiendo y va subiendo”, indicó Bañuelos.

Pero, en esta ocasión el precio va bajando y un experto explica la razón:

“Siempre después de las elecciones presidenciales hay algunos movimientos en la bolsa de valores en el mundo comercial y económico, y esto es un ajuste típico del tipo de situaciones”, explicó Dairo Romero, experto en finanzas.

Una situación que de extenderse demasiado pudiera preocupar a algunos comerciantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Sí me preocupa un poco porque pues realmente tampoco nosotros no podemos invertir mucho, ¿me entiende? entonces, no sabemos si va a bajar o va a subir o, ¿en qué momento? pero, desde que entró el nuevo presidente pues bajó bastante”, aseguró Rocío.

Pero no todo son malas noticias.

“Estamos un poco alegres porque también vemos que la gente está comprando un poquito más. Cuando ven que está muy alto el oro pues no compran”, aseguró Rocío.

Desde el resultado de las elecciones el precio del oro ha bajado 5% y un 8.3% desde el 30 de octubre que marca una cifra récord según el periódico The Wall Street Journal.

Romero explicó que esto es una situación momentánea y que hay que esperar para ver cómo reacciona la bolsa bursátil en los próximos días y semanas.