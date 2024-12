Alcalde de East Palo Alto se compromete a ayudar a inquilinos que viven entre ratas y cucarachas

El alcalde de East Palo Alto, Antonio López, se comprometió el viernes a hacerle seguimiento a la problemática que sufren varios inquilinos que tienen que vivir entre ratas y cucarachas.

Telemundo 48 ha reportado esta situación desde el 2019.

López visitó el complejo de apartamentos afectado para constatar de primera mano la situación en la que viven los inquilinos.

Johny Martínez, inquilino afectado, le mostró al alcalde su apartamento donde se pudo ver la presencia de muchas cucarachas.

“Hace como dos semanas atrás me tocó a mí hacer el trabajo de la compañía pest control porque no hacen nada”, afirmó Johny.

El inquilino también le mostró al alcalde los daños que aseguró han causado las ratas

“Mire como se comieron la cortina, todo lo que mira en las orillas es popo de rata”, aseguró Johny.

Telemundo 48 y el alcalde visitaron cinco apartamentos más donde se pudo ver rastro de las cucarachas.

Johny aseguró que su hijo se enfermó por la peste.

Algunos inquilinos indicaron que el control de plagas sí ha ido a fumigar, pero no termina con el problema.

“Yo quiero es que fumiguen todo el edificio, ósea porque fumigan abajo se viene para arriba. Fumigan arriba y se vienen para abajo. Entonces tiene que ser todo el edificio yo siempre he peleado por eso”, dijo Angelina, inquilina afectada.

“No podemos invitar a nadie porque andan las cucarachas y nos da hasta pena. Vino una visita, estábamos comiendo y salió una cucaracha por la mesa y nos da pena”, aseveró otra inquilina quien prefirió no ser identificada.

Varias unidades también tienen moho y algunos se quejan que no han remodelado sus unidades en años.

“Pues es una decepción ver las condiciones que la gente tiene de 15,5 ,10 años viviendo así y pues yo como alcalde me rompe el corazón”, aseguro López, alcalde. “La magnitud del problema es más serio de lo que pensé y voy a ver si hay manera de empujar al complejo y dueño para que sea fumigación total porque se ve que es una infestación completa”.

López también aseguró que hablará con las autoridades del condado.

“Yo de mi parte voy a llamar al condado para ver qué está pasando porque no me gusta oír que no haya seguimiento o progreso vamos a ver si podemos hacer más”, dijo López.

Telemundo 48 se ha comunicado con el condado sobre este problema y seguimos esperando respuestas.

“Tienen nuestra palabra, le haremos seguimiento de cualquier reclamo que exista es nuestro trabajo investigar”, dijo López.

Como inquilino y bajo la ley de California tienes todo el derecho de reportar condiciones inhabitables sin temor a represalias o a ser desalojado.

Si vives en East Palo y estás pasando por una situación similar puedes acudir al 2415 University Avenue, segundo piso.