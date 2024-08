East Palo Alto anuncia plan para combatir la crisis de personas desamparadas

Antonio López, alcalde de East Palo, anunció el miércoles la formación preliminar de una asociación regional para abordar la crisis de campamentos de personas sin hogar en los condados San Mateo y Santa Clara.

"Estoy trabajando con otras ciudades para llegar a un acuerdo, compartiremos recursos, servicios sociales, camas, hospicios. cada ciudad tiene su fuerza su fuerte", dijo López.

López también explicó que muchas personas sin hogar migran de ciudad en ciudad, y por eso es necesario que líderes de otras ciudades se unan, para cuando hagan la limpieza de campamentos, estas personas tengan los recursos y ayuda necesaria.

Telemundo 48 entrevistó a Antonio, una persona que desde hace 4 años vive en las calles de East Palo Alto. Le preguntamos si estaría dispuesto a aceptar la ayuda que ofrece la ciudad en caso de tener que remover el lugar donde ha vivido y esto fue lo que nos respondió:

"Pero no ayudan, no ayudan, la mera verdad me mandó de aquí hasta San Mateo, y en San Mateo no conozco nada, y nada más pasó un policía y me dijo que me iba a buscar un lugar para irme a vivir", indicó Antonio.

Antonio aseguró que tiene siete hijos y por falta de oportunidades y los altos costos de renta se vio obligado a vivir solo en las calles, pero estaría dispuesto a dejar su campamento y recibir ayuda.

"Sí, quiero trabajar ya después pago mi renta", dijo Antonio.

"Tenemos que depender en los recursos de Mountain View, Palo Alto, de Redwood City, y yo quiero empezar la conversación, y empezar a tomar acción, y quiero inspirar a otras ciudades con presupuesto más grandes que East Palo Alto", aseguró López.

Incluso el alcalde mencionó que, en el año 2006, seis ciudades del condado Solano se unieron formando con éxito una asociación que brindó recursos, terapeutas y servicios sociales a indigentes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Según la cifra más reciente de la ciudad de East Palo Alto, actualmente hay 81 personas sin hogar, algunas de ellas viven en un parque de la ciudad, pero se espera que acepten las ofertas de refugio y la ayuda que ofrecerá la ciudad, u otras ciudades del condado San Mateo y Santa Clara.