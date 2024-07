Dueño de negocio asustado después de que su negocio fuera robado tres veces

El dueño de un negocio en San Francisco vive con miedo porque su negocio ha sido asaltado tres veces desde que abrió.

Robert Avellan, propietario de Money Express Center, dijo que está esperando respuestas de las autoridades después del intento de robo ocurrido el 8 de junio.

“Vi que la puerta del frente ya estaba abierta hacia afuera, que regularmente se abre hacia adentro” dijo Avellan.

El video de seguridad muestra a hombres enmascarados abriendo la puerta principal y luego entrando para explorar la mercancía antes de irse cuando suena la alarma. Avellán dijo que es la tercera vez en cinco años, sumando unos 15.000 dólares en daños.

Después de haber sido robado dos veces antes, Avellán dijo que tuvo que instalar cámaras de seguridad como medida de precaución.

“Afortunadamente no se robaron nada gracias a dios, pero el daño de la puerta aproximadamente lo mínimo que me cobrarían es $2500 para componer la puerta”, dijo. “Uno ya no duerme bien porque cualquier ruido de los teléfonos nos imaginamos, se están volviendo a meter a robar”.

El Departamento de Policía de San Francisco dijo que el caso está bajo investigación, pero para Avellan no es suficiente.

“El logo de ellos dice ‘To protect and serve’ pero básicamente aquí a quienes están protegiendo es al criminal, y no a nosotros”, dijo.

La ciudad de San Francisco ofrece a las pequeñas empresas hasta $2,000 para hacer reparaciones causadas por el vandalismo. Los dueños de negocios deben proporcionar un informe policial y pruebas de que ocurrió el delito para calificar para la ayuda.