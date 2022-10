Disminuyen los crímenes violentos en Oakland

LeRonne L. Armstorng, jefe de policía de Oakland, anunció el martes una disminución en los crímenes violentos como resultado de un plan de seguridad que lanzó a finales de septiembre en la ciudad.

Armstorng explicó que durante la última semana de septiembre se registraron 9 homicidios, siendo esta la semana más violenta del año, sin embargo, tras aplicar el plan de seguridad, indicó que ha habido una reducción de la violencia armada.

Según el reporte los homicidios bajaron casi a la mitad comparados con el mes anterior; con 9 reportados este mes y una reducción del 20% en tiroteos, además de que en el operativo lograron 120 arrestos que llevaron a que se decomisaran 82 Armas de fuego este mes, el 30% de estas son armas fantasmas.

Residentes de la ciudad expresaron opiniones encontradas ante el anuncio de las autoridades.

“Definitivamente sí, porque las armas donde quiera están y con más policía se reduce más”, dijo Elíseo Hernández, residente.

“No lo he notado para nada y de hecho he visto que ha aumentado más, a mí me han roto tres veces la ventana de mi auto”, aseguró Lucia Núñez, residente.

Por su parte, organizaciones aseguran que las estadísticas muestran que cada año el crimen aumenta en verano y para estas fechas naturalmente baja antes de volver a subir en las festividades de fin de año, por lo que nada garantiza que fue el operativo el que disminuyó los crímenes

“Si el crimen baja o si el crimen sube siempre dicen que necesitan un presupuesto más grande y necesitan más oficiales. Nos alegra de ver menos violencia y muerte en nuestra comunidad, pero también hay que entender que es normal que después del verano se vea este tipo de cambio”, afirmó Frankie Free Ramos, vocero de la organización CURYJ.

Ante esta afirmación Armstorng indicó:

“El nivel de recuperación de armas de fuego alcanzado por nuestros esfuerzos realmente muestra que hay un impacto en la violencia en la ciudad”.

Autoridades informaron que aumentarán el número de oficiales con dos docenas de reclutas que se graduarán este viernes y 15 oficiales más que serán contratados con $1.8 millones que el Departamento de Justicia otorgó a la Policía de Oakland.

Adicionalmente, extenderán el operativo por 30 días más y volverán a reportar sus resultados a la comunidad para finales de noviembre.