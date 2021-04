Detectan dos casos de la variante del Reino Unido en el condado Marín

Autoridades de salud confirmaron el martes dos casos relacionados con la variante del Reino Unido en el condado Marín.

El condado explicó que está trabajando activamente con 6 laboratorios en todo el estado para garantizar que una fracción de las muestras de COVID-19 estén secuenciadas genéticamente con el objetivo de rastrear la posible propagación de esta variante.

Hasta el momento, el condado no ha ofrecido información detallada sobre los casos reportados.

A nivel regional, la proporción de casos que están vinculados a las variantes más transmisibles está aumentando y señalan una tendencia preocupante.

La variante del Reino Unido es una de las cepas más infecciosas y que puede provocar complicaciones graves en la salud de las personas que la contraigan.

“Esta variante se ha detectado en California. Aunque no es ninguna sorpresa, la presencia de esta variante en Marín no es algo que deba ignorarse ". dijo el Dr. Matt Willis, oficial de salud pública del condado. "Es un recordatorio al reabrir que no estamos fuera de peligro, de ninguna manera. Necesitamos ceñirnos a las medidas de prevención probadas y verdaderas mientras trabajamos para aumentar las tasas de vacunación ".

Actualmente, el condado ha vacunado al 61% de sus residentes mayores de 15 años con al menos una dosis.

La semana pasada, la elegibilidad para la vacuna se amplió a los mayores de 50 años, y el 15 de abril se ampliará a los mayores de 16 años, sin embargo, el condado continúa presentando poca disponibilidad de la vacuna por lo que pueden pasar de 3 a 4 semanas antes de que un solicitante de vacunas recientemente elegible pueda obtener una cita.

Por esta razón, funcionarios le hicieron un llamado a los residentes para que continúen tomando las medidas de salubridad necesarias como el uso de mascarillas y el cumplimiento de los protocolos del distanciamiento social.

Adicionalmente, instaron a las personas a no realizar viajes no esenciales y en caso de hacerlos recomendaron cumplir una cuarentena al regresar si no ha recibido la vacuna.

Para más información sobre el proceso de vacunación vista GetVaccinatedMarin.org.