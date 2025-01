Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Antioch en investigación de racismo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con la ciudad de Antioch y su departamento de policía, resolviendo su investigación sobre el racismo y otras formas de discriminación por parte de los agentes.

Las autoridades federales anunciaron el acuerdo el viernes, poniendo fin a una larga investigación sobre docenas de mensajes de texto discriminatorios que circularon entre los agentes de policía de Antioch entre septiembre de 2019 y enero de 2022.

APD contratará a un consultor experto en aplicación de la ley seleccionado conjuntamente por ambas partes para revisar y actualizar las políticas, procedimientos y capacitación policial sobre una variedad de temas, incluida la vigilancia policial no discriminatoria, el uso de la fuerza, la contratación y los ascensos, las investigaciones de mala conducta, la disciplina, la vigilancia comunitaria, el acceso al idioma y otros temas.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado: "El acuerdo contempla un papel para la Comisión de Supervisión de la Policía de Antioch y establece un marco para la recopilación de datos y la presentación de informes durante un período de cinco años de monitoreo departamental, entre otras disposiciones".

Los mensajes de texto fueron parte de un escándalo más grande que involucró al menos a 10 oficiales de policía de Antioch y Pittsburg acusados por fiscales federales de cargos que alegan uso indebido de armas y un perro policía contra sospechosos, violaciones de derechos civiles, falsificación de registros, fraude electrónico, obstrucción de la justicia, apagar cámaras corporales, vender esteroides y pagar a personas para que tomen clases universitarias para oficiales.

Cuatro sospechosos negros acusados de asesinato llegaron a acuerdos de culpabilidad por cargos menores en mayo de 2024 después de que se descubriera que 12 oficiales de Antioch involucrados en los arrestos o en las investigaciones de los sospechosos habían violado la Ley de Justicia Racial de California, que prohíbe al estado perseguir condenas basadas en la raza.

Los oficiales participaron en cadenas de mensajes de texto racistas, homofóbicos y amenazantes, algunos de los cuales se referían a los sospechosos negros con la palabra N, describían la violencia contra los sospechosos, amenazaban al ex alcalde de Antioch, Lamar Hernández-Thorpe, quien es negro, y se referían al entonces jefe de policía Steven Ford, quien también es negro, como un gorila.

Los mensajes de texto involucraron a hasta 45 oficiales de Antioch. Casi la mitad de los entonces 99 oficiales de Antioch fueron puestos en licencia.

Seis ex oficiales de Antioch o Pittsburg también fueron condenados en una conspiración de fraude electrónico en la que los oficiales contrataron a personas para completar cursos completos en su nombre en una universidad en línea para obtener una licenciatura en justicia penal.

Los departamentos de policía de ambas ciudades ofrecieron reembolsos para la matrícula y los gastos de educación superior, junto con aumentos salariales y otros incentivos financieros al completar un título.

La policía de Antioch dijo el viernes en un comunicado que están "comprometidos a garantizar que tales incidentes nunca vuelvan a ocurrir" en la ciudad.

"Nuestra colaboración con el USDOJ subraya nuestra dedicación a fomentar la confianza, la transparencia y la responsabilidad dentro de nuestro departamento de policía", dice el comunicado. "Bajo este acuerdo de cinco años, implementaremos y mejoraremos políticas integrales, prácticas, programas de capacitación, iniciativas de participación comunitaria y mecanismos de supervisión para garantizar que los oficiales mantengan la integridad y la equidad mientras abordan la mala conducta de manera rápida y efectiva. Reconocemos que la confianza se gana, no se da, y este acuerdo marca un importante paso adelante".

El departamento también dijo que está cooperando plenamente con el Departamento de Justicia de California, que está llevando a cabo una investigación independiente sobre patrones y prácticas en el departamento.

"Nuestro compromiso de crear un departamento de policía transparente, responsable y centrado en la comunidad se mantiene firme", dijo la policía de Antioch. "Continuaremos sirviendo a los residentes de Antioch con honor, respeto y justicia".

El acuerdo del viernes pone fin a la investigación conjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California. Específicamente, investigaron el cumplimiento de APD con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las disposiciones de no discriminación de la Ley Ómnibus de Control del Crimen y Calles Seguras, las cuales prohíben la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo y religión por parte de los beneficiarios de asistencia financiera federal, como APD.

"La vigilancia policial justa y no discriminatoria es fundamental para la aplicación efectiva de la ley, especialmente para aquellas agencias que reciben fondos federales", dijo en un comunicado la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. "Al trabajar con el Departamento de Justicia para instituir una reforma policial, el Departamento de Policía de Antioch envía un fuerte mensaje de que no se tolerará la discriminación y la mala conducta que motivaron esta investigación. El acuerdo que hemos logrado garantizará que las prácticas policiales de Antioch estén libres de discriminación en el futuro, la comunidad no merece menos".

Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. dijeron que APD, la ciudad de Antioch y su administrador de la ciudad trabajaron en cooperación con funcionarios federales para llegar a un acuerdo de resolución "que incorpore un compromiso con la no discriminación en las operaciones policiales de APD y avance en sus esfuerzos continuos para prevenir y abordar las prácticas policiales discriminatorias".

Las personas pueden denunciar posibles violaciones de los derechos civiles en civilrights.justice.gov