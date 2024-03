Madre hispana denuncia que oficiales de policía de Hayward supuestamente atacaron a su hijo

Una madre hispana le pide a la policía de Hayward que investigue a varios oficiales que presuntamente habrían utilizado fuerza excesiva para arrestar a su hijo de 14 años.

Sandra Mendoza aseguró que nueve agentes agredieron a su hijo cuando lo intentaron detener por un supuesto robo.

Fotografías, suministradas por Sandra a Telemundo 48, muestran las heridas que el menor sufrió durante el presunto encuentro con la policía.

El hecho ocurrió el 27 de marzo cuando la madre de familia recibió una llamada de la policía.

“Dice (el oficial), ´¿puede venir a recoger a su hijo en Hayward? porque está en el hospital´, y le dije ¿qué paso? y dice, ´es que él andaba robando con otros muchachos´ dice, y ´él le corrió a la policía y se cayó´”, relató Sandra.

Sin embargo, el hijo de Sandra tiene otra versión.

“Y dijo mi hijo ´no madre si no yo me caí a mí me golpearon, me golpearon entre nueve policías´, dice ´había cuatro policías encima de mi entonces uno de ellos que le arrancó pelo de su cabeza”, indicó Sandra.

Telemundo 48 contactó a la policía de Hayward para que nos hablaran sobre estas acusaciones y por medio de un comunicado nos dijeron en parte:

“El Departamento de Policía de Hayward toma en serio todos los incidentes que involucran el uso de fuerza excesiva. Cada vez que se utiliza la fuerza, se lleva a cabo una investigación exhaustiva e imparcial utilizando todos los hechos y pruebas disponibles relacionadas con el caso para determinar si los agentes actuaron de manera consistente con las políticas y la ley.Debido a que esta investigación está en curso y debido a que involucra a un menor, no tenemos otros detalles para revelar en este momento”.

Ahora Sandra lo que exige es justicia.

“Que todos los policías que estuvieron involucrados, pido justicia por mi muchacho, haya hecho lo que haya hecho no tenían por qué tocarlo”, aseveró Sandra.