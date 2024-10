Danny Lux revoluciona la música regional mexicana con su estilo sierreño-alternativo

Danny Lux busca redefinir el género regional mexicano para la nueva generación.

Detrás de su nombre artístico, está Daniel Balderrama quien aseguró que su sueño nació con una guitarra que encontró su padre en la basura mientras trabajaba.

“Mi papá, él, él siempre ha trabajado en los botes, la basura, recogiendo la basura y todo, y pues él siempre se encontraba tantas cosas encontraba muebles que gente dejaba o juguetes, yo me acuerdo cada vez que escuchaba que llegaba mi papá, yo me iba corriendo a la puerta porque quería saber con qué se había encontrado. Un día me acuerdo que llegó mi papá y se había encontrado una guitarra, yo como que me enamoré de esa guitarra” aseguró Daniel.

Daniel en ese entonces con tan solo 7 años y ansioso por aprender a tocarla, contó que su madre lo metió en el coro de la iglesia.

“Empecé a tocar los domingos en las misas y ahí andaba todos los domingos, y es como que donde nació mi amor para la música”, afirmó Daniel.

El joven después ingreso a la preparatoria durante la pandemia, y aprovechó el auge de las redes sociales y subió su primer cover en TikTok llegando a las 12,000 vistas, pronto a los 50,000 seguidores.

Leyó un comentario que lo motivó a intentar con sus propias canciones, y lo demás es historia.

“Miré un comentario que alguien dijo ´¿Dany por qué no tratas de hacer tu propia música?´, y es cuando intenté escribir todas mis canciones, como que trataba de hacer mi estilo propio y ahora estamos ahorita estamos en donde estamos”, afirmó Daniel.

Nacido en Palm Springs e hijo de padres inmigrantes mexicanos, Daniel dijo que su éxito no sería posible sin ellos, su mayor motivación.

“Cruzaron con ese sueño de que sus hijos crecieran a los Estados Unidos y que tuvieran más oportunidades que ellos tenían, y pues muchas gracias a ellos que yo y mis hermanos nacimos acá y nunca perdimos esa cultura que trajeron ellos, la comida, todo. Es como que yo nací acá, pero en mi corazón siempre va a ser mexicano”, aseguró Daniel.

Desde colaboraciones con Eslabón Armado, a abrir conciertos de Coldplay en Máxico, y hasta presentarse en Coachella, este último evento fue sin duda memorable para Danny y su familia ya que su padre solía ser trabajador sanitario del festival.

“Él trabajaba levantando la basura en ese evento y ahora que su hijo pudo tocar ahí, fue un momento especial para todos y ahí estaban mis papás, y esa fue la primera vez. Me acuerdo que mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí”, aseveró Daniel.

Daniel con un nuevo estilo Sierreño-Alternativo, busca ser fiel a sus raíces e impregnar sus canciones con letras que dice muchos se pueden identificar.

“Pues yo creo que ahorita los jóvenes quieren a alguien con quien identificarse, pues con quien se sientan a gusto y con quien puedan desahogar todos los que traen adentro, y es lo que me gusta hacer, hacer canciones que yo sé que los jóvenes se puedan identificar, que tal vez están pasando por un desamor o están enamorados y pueden. Aquí tienen un amigo pues”, añadió Daniel.

Y así le envía un mensaje a los demás jóvenes, a luchar por sus sueños y llevar sus raíces siempre en alto.

“Siempre necesitas esas ganas y creer en ti mismo, porque a mí me tomó mucho tiempo creer en mí, yo creo que todos los jóvenes tienen que realmente saber que sí pueden y tener esa paciencia y dedicarse a lo que es lo que quieren hacer”, aseguró Daniel.