Cuatro oficiales considerados héroes tras salvarle la vida a una anciana durante voraz incendio en San José

Cuatro oficiales de policía son considerados héroes luego de salvarle la vida a una anciana que quedó inconsciente dentro de un complejo de apartamentos durante un incendio de 2 alarmas en San José.

El hecho se registró el martes en Lick Street cuando los oficiales recibieron la llamada de emergencia.

“Fui el primero en llegar al lugar, era un caos, la gente corría de un lado a otro y vi que salían llamas de una de las unidades del complejo”, contó Michael Robertson, oficial de policía.

La estructura estaba envuelta en llamas y había ocurrido una explosión por lo que Robertson comenzó a evacuar a los residentes mientras esperaba por los refuerzos.

Minutos después, los oficiales Ávila y Reed llegaron al complejo, sin embargo, mientras trabajaban en despejar el área, una persona les avisó que necesitaban ayuda.

Los oficiales corrieron al complejo de al lado donde encontraron a una mujer de edad avanzada inconsciente y sin pulso.

“Los paramédicos estaban a punto de llegar, pero les tomaría un par de minutos alistar su equipo por lo que comenzamos a darle resucitación cardiopulmonar”, aseguró Reed.

Ambos agentes tomaron turnos para reanimar a la víctima.

“Luego de varios minutos de pronto su corazón volvió a latir y ya se registraba el pulso en la mujer”, indicó George Constantine, sargento de la policía.

Keith Woeste, capital de los bomberos aseguró que, si los oficiales no hubiesen realizado estas labores, lo más probable es que la mujer hubiese fallecido, ya que, cuando el pulso de una persona se detiene, la sangre deja de circular y por consiguiente no circula el oxígeno por la sangre y no llega al cerebro por lo que a los dos minutos el cerebro empieza a morir.

La mayoría de estos agentes tienen entre 5 y 20 años de experiencia, pero uno de ellos solo llevaba 7 días como oficial.

Los agentes aseguraron sentirse felices por su labor e indicaron que continuarán realizando su trabajo.