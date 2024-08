Feria de recursos gratuitos en el Consulado de México en San José

El consulado de México está ofreciendo durante toda la semana una feria de recursos gratuitos para todos los mexicanos que trabajen en Estados Unidos.

Esto debido a que han notado que los mexicanos recién llegados al país son uno de los grupos más vulnerables a la explotación o abuso laboral, y entre ellos especialmente las mujeres que pueden incluso sufrir acoso sexual en su lugar de trabajo.

Pascual vino con su familia al consulado de México en San José a hacer un trámite de rutina, pero se encontró con algo más

“Tenemos en el consulado un grupo de abogados consultores con los cuales hay una tarifa preferencial que se le da a los connacionales, en este caso la primera cita y entrevista en esta semana será totalmente gratuita y si hay un caso se dará seguimiento con una tarifa preferencial con los abogas consultores que tiene el consulado”, explicó Alejandra Bologna, cónsul general de México en San José.

Estos abogados pueden ayudarte con casos de abuso laboral, robo de salario o cualquier otra situación que viole tus derechos.

“Muchos piensan que porque somos mexicanos tal vez ni hablamos el buen inglés o lo que sea y que buscan aventajarse de ellos, ¿verdad?, y creo esa es una razón por los que muchos no buscan ayuda y tienen miedo a retaliación o alguna cosa así”, indicó Pascual Rivera, residente de San José.

Para eso está esta feria, que ayuda a todos los mexicanos sin importar su estatus migratorio

“Todo es gratis, es en español y con plena confianza de que se encuentran en un ambiente seguro y resguardado donde su identidad está completamente segura”, expresó Bologna.

Incluso si no tienes ningún problema en tu trabajo, hay mesas de apoyo de beneficios, carrera y finanzas, como en el caso de Adolfo García, quien es trabajador del campo.

Garcia afirmó que viene a EEUU por temporada a trabajar en la cebolla, no tiene problemas laborales, pero quisiera solucionar su plan para retirarse en México.

“Para la pensión la verdad no me he informado, no sé si califique o no, y pues recibir ese ingreso es bueno porque el tiempo que pasa uno aquí no vale allá y si no trabaja uno pues no le van a tocar”, afirmó García.

“La sugerencia es que lo trate como que es una cuenta personal, su ahorro de jubilación”, aseguró Leticia Carrillo, asesora de beneficios del empleado con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

La feria cuenta también con consultores disponibles sin costo alguno que te pueden ayudar a inscribirte y aprovechar todos esos programas de apoyo al trabajador.

Los recursos que se ofrecen incluyen inmigración, capacitaciones de derechos laborales para todos los trabajadores, seguros médicos, entre otros.

Los consejeros y los abogados estarán disponibles hasta este viernes desde las 10:00a.m., hasta la 1:00 p.m. Las personas no necesitan cita previa y todos los servicios.