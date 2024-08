Trabajador hispano pide ayuda para hallar su van de trabajo robada en el condado Santa Clara

Gerardo Santillan tiene 22 años viviendo en San José y aseguró que es la primera vez que es víctima de robo.

Santillan explicó que el miércoles se llevó la sorpresa de que su camioneta van cargada de herramientas y que utiliza para trabajar había sido robada de su vivienda ubicada en Ruland Avenue.

“Cuando me desperté, porque iba a manejar a las 3:00 a.m., a Bakersfield, me asomé por mi ventana de arriba y vi que mi camioneta no estaba”, relató Santillan.

Agentes del departamento del alguacil del condado Santa Clara respondieron a la escena, pero no hallaron el vehículo, lo que ha generado preocupación en Santillan.

“Entre más pasa el tiempo lo pueden esconder. Al vehículo se lo pueden llevar a otra ciudad o lo pueden desmantelar y entonces sería muy desafortunado para nosotros, y no podemos recuperar el vehículo porque es bastante caro comprar otro vehículo”, afirmó Santillan.

Y es que dicho vehículo era parte de su negocio Sprinkler Repair King y dentro tenía herramientas con un valor que calcula en unos $15,000.

“Habían muchas herramientas y sólo para explicar me había ido como unas 16 cajas de plástico rojas que vienen con mis herramientas y partes de irrigación, que es a lo que nosotros nos dedicamos y algunas herramientas eléctricas también”, dijo Santillan.

Herramientas que, según él, no podrá recuperar en un solo día.

“Va a tener un impacto en mi economía, en la producción de trabajo y mi familia también, porque ahora vemos que no estamos seguros, conforme, pues el vehículo es una cosa material, pero si se tratan de meter y algo nos pasa a nosotros, eso sería terrible. Mi hija menor dice que ahora no se siente segura”, aseveró Santillan.

Por su parte, autoridades dijeron que el vehículo fue visto por última vez cerca a Monterrey y South Side Drive, jurisdicción de la policía de San José.

Sin descripción de los sospechosos prófugos, Gerardo pidió la ayuda a la comunidad para que reporten a la policía si ven al vehículo y tras este incidente desafortunado, a otros trabajadores les pide cautela.

“A los trabajadores de la construcción que excedan los cuidados con sus camionetas y sus herramientas, cuando van a trabajar los vecindarios y cuando van a las tiendas de hardware y a las tiendas de construcción, que no se confíen y ahora tampoco en la casa, que no se confíen”, dijo Santillan.

Hasta el momento, autoridades aun no localizan el vehículo, Santilla dijo que el vehículo es fácil de reconocer por su diseño.