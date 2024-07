Distrito de Agua del Valle de Santa Clara podría prohibir campamentos a lo largo de ríos del condado

Citando un aumento en las amenazas a la seguridad y los peligros ambientales, la principal agencia de recursos hídricos del condado Santa Clara considerará una ordenanza el martes que apunta a reducir los campamentos de personas sin hogar a lo largo de las vías fluviales del condado.

Sin embargo, los defensores de las personas sin hogar han calificado la ley propuesta de inhumana y la han criticado por criminalizar a quienes se encuentran sin hogar.

El martes, la Junta Directiva del Distrito de Agua del Valle de Santa Clara revisará y decidirá si aprueba una ordenanza que prohíbe los campamentos, las molestias públicas como radios o fuegos artificiales y las actividades que podrían crear un peligro para los empleados de Valley Water o el público.

Los funcionarios de Valley Water dijeron que hubo un aumento en las amenazas armadas de violencia, agresiones verbales, altercados físicos, encuentros con perros agresivos y sucesos relacionados con incendios que han amenazado la seguridad del personal de Valley Water que trabaja principalmente a lo largo de arroyos, vías fluviales e instalaciones de suministro de agua.

El portavoz de Valley Water, Matt Keller, explicó que muchos de los proyectos de protección contra inundaciones del distrito están siendo dañados por los campamentos.

"El daño que se está causando a nuestros arroyos es un gran problema y también el hecho de que a veces nuestros trabajadores enfrentan problemas de seguridad cuando entran a los arroyos y no pueden hacer su trabajo", dijo Keller.

Un informe de Valley Water afirmó además que las amenazas o preocupaciones de seguridad requieren una investigación, evaluación y aplicación de medidas de mitigación, que a menudo pueden tardar días en completarse, "posiblemente suspendiendo o retrasando el trabajo de misión crítica en esa ubicación inmediata".

Si bien los opositores a la ordenanza dicen que entienden la necesidad de limpiar las vías fluviales, muchos han expresado su preocupación por cómo la limpieza de los campamentos desplazará a las poblaciones vulnerables que no tienen adónde acudir.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Una carta firmada por líderes de organizaciones sin fines de lucro PitStop Outreach, St. Joseph's Family Center, South County Compassion Center, Carry the Vision, Law Foundation of Silicon Valley y MADDAD dijo que, en ausencia de viviendas y refugio suficientes, los arroyos ofrecen "lo mejor de las malas opciones disponibles".

"Especialmente ahora, en medio de una ola de calor que amenaza la vida, parece inconcebible contemplar prohibir a las personas enfermas y mayores dormir en cualquier lugar fresco que puedan encontrar. Sin embargo, Valley Water está considerando precisamente eso", decía la carta.

"Si ahora las personas son expulsadas de las propiedades de Valley Water, no tendrán otro refugio y probablemente se refugiarán en las puertas del centro y detrás de los negocios locales", continúa la carta. "No tendrán una ubicación constante, un lugar para almacenar medicamentos y documentos necesarios para la vivienda, y no serán fáciles de encontrar por parte de los trabajadores sociales, los equipos de salud mental y los equipos de extensión".

Todd Langton, director ejecutivo de Agape Silicon Valley, una organización sin fines de lucro de San José, que proporciona ropa, comida y agua a las personas que viven al aire libre, calificó de inhumano abatir a las personas sin ofrecerles un lugar a donde ir. Dijo que el método de golpear al topo de Silicon Valley para abordar la falta de vivienda simplemente retrasa el camino y a menudo resulta en despidos y desperdicio de dinero y recursos.

"Sólo deseo que todas nuestras agencias y organizaciones sin fines de lucro puedan trabajar juntas", dijo Langton. "La ciudad, el condado, Caltrans y luego también Valley Water no trabajan juntos, lo cual es parte del problema. Y todas estas grandes organizaciones sin fines de lucro tampoco están trabajando juntas. Así que la forma de lidiar con las personas sin hogar "Aquí en Silicon Valley es extremadamente disfuncional".