Condado Santa Clara lanza línea directa para atender crisis de salud mental

El condado Santa Clara ha habilitado si propio número para atender directamente llamadas de emergencias relacionadas con crisis de salud mental.

Autoridades han puesto en marcha una línea directa, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para comunicarse con el Equipo de Apoyo Urgente de Respuesta Confiable (TRUST, por sus siglas en inglés), un equipo de crisis de salud mental que se desplaza en camionetas por todo el condado para reducir la intensidad de las emergencias y proporcionar recursos y asistencia a las personas y sus familiares.

Las personas con crisis de salud mental ahora pueden llamar a la línea directa al (408) 596-7290 en lugar del 988.

"Es genial que finalmente estén implementando la línea TRUST, pero debería haber sucedido desde el principio", dijo a San Jose Spotlight Laurie Valdez, cuyo compañero Antonio Guzmán-López fue asesinado por la policía de la Universidad Estatal de San José.

TRUST es una creación de familias de Silicon Valley que imaginaron, diseñaron y lucharon por este servicio después de perder a sus seres queridos en encuentros violentos y fatales con la policía. Pero la implementación de 2022 tuvo un comienzo difícil.

Los funcionarios del condado, que pasaron por alto los pedidos de las familias de una línea directa, inicialmente canalizaron las llamadas a TRUST a través de la línea de ayuda para el suicidio y las crisis 988, lo que hizo que las personas pasaran por cadenas telefónicas, lo que las obligó a soportar largas esperas o redirigir las llamadas de quienes no tenían un código de área 408. Los defensores dijeron que escucharon quejas de algunas personas a las que se les dijo que llamaran a la policía y que no estaban conectadas con TRUST en absoluto.

Hasta que se puso en funcionamiento la línea directa, estos inconvenientes eran frustrantes para las familias, que sabían que el tiempo era crítico cuando las personas que llamaban en crisis podrían no tomar decisiones racionales. A medida que aumentaba la desaprobación, la Junta de Supervisores del condado Santa Clara acordó crear una línea directa en diciembre pasado. Para entonces, TRUST había estado operando desde el otoño de 2022.

Para probar el cambio y la conveniencia, esta organización de noticias llamó a la línea dos veces y se conectó con un operador en aproximadamente 30 segundos en ambas ocasiones.

Los defensores dan la bienvenida a la línea directa, pero dijeron que los funcionarios del condado podrían haber evitado estos problemas si sus ideas hubieran sido aceptadas desde el principio.

"Presionamos para lograr confianza, esperamos, las cosas inicialmente no estaban saliendo como queríamos y tuvimos que luchar por algunos cambios", dijo a San Jose Spotlight Rosie Chavez, cuyo sobrino Jacob Domínguez fue asesinado a tiros por la policía de San José en 2017. "Ahora vamos por el camino correcto. Veamos cómo se desarrolla esto".

El supervisor del condado Santa Clara, Otto Lee, comparte el alivio.

"No más fusiones de servicios ni cadenas telefónicas frustrantes", dijo Lee a San Jose Spotlight. "Este es un programa impulsado por la comunidad, y CONFIANZA salvará vidas en situaciones de crisis sin involucrar a las fuerzas del orden, ofreciendo a nuestros vecinos un acceso más rápido y confiable a la ayuda que necesitan".

INTERVENCIÓN NO POLICIAL

Un informe reciente mostró que, en San José, los equipos de salud mental del condado respondieron solo al 2% de las casi 60,000 llamadas al 911 en 2023 que los funcionarios consideraron más adecuadas para una respuesta no policial. Incluso en esas situaciones, la policía respondió de manera conjunta. San José recién comenzó a desviar ciertas llamadas de nivel inferior al 988 en enero, y todavía se está enviando policías porque los equipos de respuesta alternativos no tienen suficientes recursos para satisfacer la demanda.

La línea directa del condado para TRUST podría abrirse camino, pero los defensores siguen preocupados. Valdez y Chávez dijeron que el condado necesita anunciar más claramente (en lugares como el costado de las camionetas de TRUST) que los equipos no son policías. Los defensores en una reunión de supervisores de la junta el 5 de noviembre también plantearon inquietudes sobre el hecho de que el personal de TRUST estaba recibiendo capacitación cruzada con los Servicios de Respuesta y Estabilización Móvil, lo que, según dijeron, podría diluir su capacitación para manejar llamadas específicas de TRUST.

"Les pido que no sacrifiquen la especialización por el bien de ahorrar unos pocos dólares", dijo Lori Katcher, defensora de Showing Up for Racial Justice, durante la reunión.

En respuesta, la supervisora ​​Susan Ellenberg solicitó más información a los funcionarios del condado sobre los detalles de la capacitación de los empleados de TRUST. Dijo que comparte la preocupación sobre el marketing no policial de TRUST. "Estoy totalmente de acuerdo. Esta es la esencia de TRUST y creo que debe hacerse absolutamente prominente en todo lo que compartamos", dijo Ellenberg en la reunión.

Un portavoz del Departamento de Salud Conductual del condado dijo que están rediseñando el volante de TRUST para resaltar la participación no policial del programa para una amplia circulación una vez aprobado. El portavoz dijo que el sitio web del programa TRUST ya enfatiza el modelo no policial del equipo.

"Cuando la gente llama a la línea TRUST, el personal capacitado de TRUST responderá y responderá de manera apropiada", dijo el portavoz a San Jose Spotlight cuando se le preguntó sobre la capacitación cruzada.

El centro de llamadas de TRUST tiene 13 empleados a tiempo completo: un gerente y 12 miembros del personal del programa. Se han agregado tres puestos en previsión del posible aumento del volumen de llamadas resultante de la línea directa, según el departamento de salud conductual del condado.

Hay un total de cuatro camionetas TRUST en funcionamiento y una que se está modernizando. El condado trabaja con dos contratistas. Pacific Clinics atiende a San José, el condado de Wessex, el condado de San José y el condado de San José.

El condado de San José y el condado de San José cuentan con tres camionetas del equipo de crisis de salud mental. Momentum for Health tiene una camioneta que presta servicios en el condado de San José. Se está reacondicionando una camioneta para que sirva como expansión en San José.

Un portavoz del departamento dijo que es difícil proyectar un aumento potencial en el volumen de llamadas con la línea directa de TRUST, ya que no tiene datos para comparar. Desde el período de informe más reciente de marzo de 2024 hasta agosto de 2024, TRUST respondió a 2157 llamadas telefónicas. El centro de llamadas de TRUST prevé contratar a tres empleados adicionales para respaldar el posible aumento de llamadas. El portavoz dijo que Pacific Clinics continuará monitoreando el volumen de llamadas y realizará ajustes en la dotación de personal según sea necesario.

Este artículo fue escrito inicialmente en inglés por el San Jose Spotlight .