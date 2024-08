Condado Santa Clara brinda capacitación a proveedores de cuidado infantil

El Departamento de Salud del condado Santa Clara ofrece a padres de familia recursos y educación para asegurar el bienestar de sus niños.

Erika Díaz, es proveedora de cuidado infantil y entiende la importancia de proporcionar un buen cuidado a los niños.

“Yo me capacité para tener todo lo necesario para brindarles un cuidado de calidad a las familias y que ellos estén tranquilos de traer sus niños aquí conmigo”, aseguró Díaz.

Como proveedora de cuidado infantil, ella se mantiene al día con las capacitaciones y recursos que ofrece el condado, manteniendo además una buena comunicación con los padres de los pequeños que cuida.

“Yo les doy información que me da el condado, que me pasa recursos y referencias, pero siempre también estoy al pendiente pidiéndoles que me actualicen de las vacunas que han recibido recientemente para yo estarlas agregando”, dijo Díaz.

“La vacunación es una de las estrategias de prevención de enfermedades más importantes que se conoce. Eso es lo que usualmente utilizamos para mantener a los niños saludables”, indicó Patricia Cerrato, manager del Programa de Inmunización del Departamento de salud del condado Santa Clara.

Para proteger la salud de nuestros niños, el departamento de salud organizará una capacitación de vacunas para proveedores del cuidado infantil.

“En nuestra comunidad latina muchas personas tienen o trabajan de esa manera cuidando niños, entonces es importante que la gente sepa que estos entrenamientos existen. Lo que estamos tratando de hacer en este entrenamiento es educación a las personas que trabajan en guarderías acerca de los requisitos de la vacunación”, dijo Cerrato.

Dicho taller será en inglés y en español el martes 27 de agosto y el jueves 29 de agosto de 6:00 p.m., a 8:00 p.m., y de manera virtual.

“Lo hacemos cada año. Es un entrenamiento bien efectivo, muchas personas vienen alrededor de 100 personas. A todas estas personas que tienen este negocio en casa en el que un trabajo como en el que cuidan a los niños. Ellos pueden encontrarnos y nosotros podemos facilitarles información”, afirmó Cerrato.

Algo que Erika hace constantemente, pendiente a la información actualizada por el condado, por lo que asistirá a la próxima capacitación del condado.

“Las enfermedades están cada vez evolucionando, están saliendo cosas nuevas, cosas que no conocemos y ellos nos dan ese conocimiento de decir qué está pasando esto, necesitan llevar esto a cabo y pienso que por esa razón debería ser importante que todas estén al pendiente de estarse suscribiendo”, aseveró Díaz.