Entre lodo y escombros: residentes de Pájaro regresan a sus casas para recuperar lo poco que les queda “Cuando entramos la impresión fue tan fea, yo no quise entrar, yo mejor me salí y dije no quiero ver porque si estaba afuera, mi casa, el jardín todo feo aquí estaba de triste”, afirmó Margarita Rosas, residente afectada.