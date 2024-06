Biblioteca del condado Marín entregará gratis mochilas con útiles escolares

La biblioteca gratuita del condado Marín ofrece entradas para museos, libros, juguetes y mil mochilas gratuitas con útiles escolares a los niños y sus familias en varios eventos de la biblioteca hasta la próxima semana.

Las mochilas incluirán una libreta, rotuladores, lápices de colores, crayones, lápices, sacapuntas, goma de borrar, tijeras, pegamento en barra y una lonchera a juego.

"Esta celebración anual de preparación escolar en todo el condado es uno de los eventos favoritos de MCFL", dijo Lana Adlawan, directora de la Biblioteca Gratuita del condado Marín. "Colectivamente, estamos comprometidos a garantizar el éxito de los estudiantes y a elevar la alegría de aprender de todos los niños pequeños de Marín".

La biblioteca distribuirá los suministros en varios eventos que tendrán lugar en todo el condado hasta el 26 de junio. Hasta ahora, la biblioteca ha distribuido más de 500 mochilas y planea distribuir más en los cuatro eventos restantes organizados en la Biblioteca de Fairfax el jueves, la Biblioteca de Bolinas el viernes, la Biblioteca Novato el próximo martes y la Biblioteca Corte Madera el 26 de junio.

Las familias que asistan a estos eventos también pueden recibir pases gratuitos para el Bay Area Discovery Museum y libros en inglés y español.

Los eventos forman parte del programa "Verano con el Autobús del Aprendizaje". El Learning Bus, según el sitio web de la biblioteca gratuita del condado Marín, es un programa gratuito sin cita previa para niños en edad preescolar con actividades y juegos bilingües que apoyan el desarrollo temprano.

Las familias que no puedan asistir a los eventos pueden comunicarse con el programa Learning Bus para recoger una mochila en una sucursal de la biblioteca, dijo la coordinadora del programa Learning Bus, Alejandra Cruz.

Establecido en 2020 como parte de una asociación con First 5 Marin y Friends of the Marin County Free Library, este verano marca el cuarto sorteo de mochilas del programa, agregó Cruz.