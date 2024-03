Envían aviso sanitario por repunte de muertes por sobredosis de fentanilo

Las autoridades del condado Marín han enviado un aviso sanitario a raíz de lo que consideran un preocupante repunte de las muertes por sobredosis de fentanilo en las dos últimas semanas.

En los últimos catorce días, el Condado Marín ha registrado 5 muertes por sobredosis presuntamente relacionadas con fentanilo, lo que supone un aumento de aproximadamente cuatro veces de la tasa habitual. Por esta razón el condado envió una alerta a los médicos locales y a quienes atienden a personas que consumen sustancias.

El aviso de salud pública enviado el viernes, dice que "Desde el 14 de febrero, la toxicología preliminar sugiere que las víctimas ingirieron fentanilo en combinación con metanfetamina", y que "Los picos en las muertes relacionadas con el fentanilo pueden deberse a una mayor concentración y uso intencionado de fentanilo o a una mayor contaminación de fentanilo en otras sustancias.

El condado dijo que ha habido aumentos en estas sustancias encontradas en las aguas residuales y ha habido un aumento de llamadas al 911 por sobredosis no mortales.

Las sobredosis de drogas son la principal causa de muerte entre los menores de 55 años en el condado de Marín.

Se pide a los proveedores que trabajan con personas que consumen drogas que compartan con ellos lo siguiente:

-Tener Narcan a mano y recordar que podría necesitar usar varias dosis. Puede obtener Narcan gratis aquí.

-Realizar prueba de drogas. Las tiras de fentanilo están disponibles en el Centro Ritter de San Rafael.

-No consumir drogas si se encuentra solo. Si no hay nadie cerca mientras consumes, llama a Never Use Alone al (800) 484-3731.

-Para opciones de tratamiento, llama a la Línea de Acceso de Servicios de Salud Conductual y Recuperación 24/7 al (888) 818-1115.