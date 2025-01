Consultas gratis sobre inmigración en el condado Contra Costa

Organizaciones del condado Contra Costa ofrecerán el sábado un taller informativo sobre los derechos que tiene la comunidad inmigrante en caso de encontrarse con agentes de inmigración.

El taller, que será gratuito, se llevará a cabo en la escuela Willow Cove Elementary, ubicado en el en el 1880 Hanlon Way en Pittsburg.

“Por favor queremos que sientan y tengan poder, no pánico en este tiempo”, aseguró Heliodoro Moreno, abogado de inmigración de Stand Together Contra Costa.

El foro constará de tres partes, lo primero serán los talleres de capacitación sobre sus derechos frente a una autoridad migratoria o federal.

“So es muy importante que ellos sepan que tienen el derecho de decir que no quieren que lo requisen y decir no te doy ese derecho, si lo hacen de todas maneras, lo importante quedarte calmado, no resistir porque o eso puede causar que te acusen de violencia en contra de un oficial”, explicó Moreno.

El evento se llevará a cabo desde las 10:00 a.m., a 11:00 a.m., y luego desde la 1:00 p.m., hasta las 2:00 p.m.

Además de eso, simultáneamente habrá abogados de inmigración proporcionando consultas legales gratis.

“Tenemos muchísimos abogados, más de una docena que van a estar ahí dando consultas gratuitas, de Caridades Católicas, del Instituto de Inmigración del Área de la Bahía, de Jewish Family Community Services, estamos todos dedicados a ayudar a las familias inmigrantes”, enfatizó Moreno.

Para una consulta más detallada es buena idea que de una vez lleves los documentos pertinentes de tu caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Así que la recomendación para la gente será llegar temprano si quiere obtener una de estas consultas con los abogados, además habrá una feria de recursos.

“Tenemos muchas organizaciones, la clínica de la raza va a estar ahí registrando personas para atención médica, vivienda, los colegios comunitarios van a estar ahí”, dijo Moreno.