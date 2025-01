Condado Alameda forma comité de apoyo a la comunidad inmigrante

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de Alameda formó un nuevo comité para brindar asesoramiento y orientación sobre cómo responder a las políticas de inmigración de la Administración Trump, que son ampliamente criticadas como draconianas por los políticos locales y los líderes comunitarios.

En una votación de 4 a 0, con la supervisora ​​Lena Tam excusada, la junta creó el comité "Alameda County Together for All", que será presidido por la supervisora ​​Nikki Fortunato Bas, quien propuso la idea.

"Estoy profundamente preocupada por las políticas federales y las decisiones presupuestarias sobre los residentes más vulnerables del Condado de Alameda", dijo Bas, señalando que ella misma es hija de inmigrantes filipinos.

"Muchos de nosotros estamos escuchando a inmigrantes y refugiados en todo el condado que tienen miedo de ir a trabajar, ir a la escuela, buscar atención médica u otros servicios sociales porque podrían ser señalados y separados de sus familias", dijo Bas.

El nuevo comité ad hoc se formó a imagen de un comité similar liderado por los difuntos supervisores Wilma Chan y Richard Valle en 2017 y denominado "Comité Ad Hoc sobre los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados".

Sus objetivos incluyen desarrollar propuestas de políticas y programas para proteger al condado y sus comunidades inmigrantes y refugiadas de las políticas y presupuestos federales; organizar el apoyo para el acceso a los servicios del condado, incluida la atención médica, los servicios sociales y los servicios reproductivos y "expandir la política de bienvenida del condado para inmigrantes y refugiados", según un informe del personal.

La supervisora ​​Elisa Márquez, vicepresidenta del nuevo comité ad hoc, se hizo eco de las declaraciones de Fortunato Bas y agregó que también brindará al condado la oportunidad de participar en una sólida divulgación comunitaria sobre cómo las políticas de Trump, como las deportaciones masivas y las amenazas de recortar la financiación de las jurisdicciones locales que no cooperan, podrían afectar a los residentes del condado.

"Por lo tanto, el objetivo de este comité ad hoc es difundir información precisa y oportuna y fortalecer las asociaciones público-privadas", dijo Márquez.

Dijo que una de sus primeras tareas será ayudar a lanzar una línea directa de "respuesta rápida" para que las personas puedan tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información y asistencia sobre cuestiones como redadas federales de inmigración y asesoramiento legal.

El comité también podría trabajar en el desarrollo de un fondo del condado para compensar cualquier posible recorte presupuestario de fuentes federales.

Otra tarea será celebrar reuniones tipo ayuntamiento en diferentes partes del condado para que las personas puedan conocer las nuevas políticas del gobierno federal, hacer preguntas y encontrar recursos.

Si bien ambos votaron para aprobar la formación del comité, el supervisor Nate Miley quería garantías de que no reemplazaría la autoridad ni duplicaría el trabajo de los comités permanentes existentes, mientras que el supervisor David Haubert dijo que el comité debería tener un presupuesto relativamente pequeño y no promover políticas que infrinjan la ley federal o estatal.