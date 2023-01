“Vine a levantar a mi hija de la cama”: madre de joven con cáncer terminal en Concord

Gloria Camargo llegó a el miércoles en la noche a EEUU procedente de Colombia con el único propósito de reencontrarse con su hija Paula Durán a quien le fue diagnosticado cáncer terminal luego de dar a luz a su tercer bebé en Concord.

Esta madre colombiana logró obtener una visa humanitaria del gobierno estadounidense luego de que el esposo de Paula, Sergio Vega, publicara su caso en redes sociales pidiéndole a las autoridades competentes ayuda.

El emotivo encuentro por fin se dio, Gloria abrazó a sus dos nietas y entre lágrimas expresó la felicidad que sintió al verlas.

"No eso es lo más hermoso que me ha pasado desde hace nueve meses. Ellas eran mi vida cuando se vinieron. Tengo mi corazón a mil, si, pero hermosas mis niñas están hermosas", aseguró Gloria.

Pero quizás el encuentro más esperado era el que tuvo con su hija Paula.

"Yo entro a la habitación y Eder está con ella y le dice: ´mami , llego su mamá, mi mamá? Entonces ella abre como los ojos y yo me le acerco y le cojo la mano y ella me aprieta la mano", contó Gloria.

Un emotivo encuentro cargado de mucho amor y fe.

El jueves Gloria se levantó temprano para prepararle un caldo de papas a su hija.

"Con todo el amor ellos me habían dicho que ella ayer no había querido recibir mucho, yo logré, logré que se tomara una buena cantidad digámoslo entre comillas para ella que no come tanto y pude poner un medicamento allí que es lo que me interesa", aseguró Gloria.

Durante este proceso la hermana de paula ha sido un apoyo incondicional cuidando de su hermana y sus tres sobrinos.

"Ella todas las veces dice que quiere vivir, que quiere vivir. Quiere luchar mucho, ella se le ven las ganas de luchar por su vida y desde que tenga en apoyo de nosotros como familia es muy importante para ella", afirmó Alejandra Duran Camargo, hermana de Paula.

Por su parte, Gloria no deja de tener fe en que su hija se recuperará.

“Traigo mucha fe y vine a levantar a mi hija de la cama", aseveró.