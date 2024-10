“Que pague”: madre hispana reacciona tras arresto de sospechoso que la robó y agredió en Concord

La policía arrestó a un hombre sospechoso de agredir y robar a una madre de familia delante de su hijo el año pasado en Concord.

Telemundo 48 cubrió el hecho y el miércoles hablamos con la mujer, quien prefirió no ser identificada por su seguridad.

La mujer recordó lo ocurrido en julio del año pasado cuando llegó a una sucursal de Wells Fargo, ubicado en la Plaza Todos los Santos, de donde retiró $6,000 porque tenía que pagarles a sus trabajadores.

Luego de retirar el dinero condujo a una plaza ubicada a menos de una milla del banco donde el sospechoso la golpeó frente a su hija de 12 meses.

“Se abalanzó encima de la niña, en ese momento lo único que yo pensé, se me va a llevar a la niña, me la va a matar”, recordó la madre de familia.

Tras el incidente se mudó a otra ciudad y explicó que su vida ya no es igual.

“Cada vez que salgo siempre es lo mismo, escucho que vienen atrás de mí y siempre tengo nervios a la hora de comprar, a la hora de salir. Al banco ya no voy”, indicó la mujer.

Ella afirmó que pasó un sin saber de su caso.

“Me sentí sola y sentí que la policía no me daba ninguna información, yo le pedí al señor de que los pudieran atrapar para que ellos ya no sigan haciendo esta maldad de andar robándole al pobre que trabaja tan duramente”, dijo la afectada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Pero esta semana, la fiscalía le informó que el sospechoso de asaltarla fue arrestado y ese mismo día se enteró de otro caso que involucraba al mismo hombre, un incidente que ocurrió en febrero de este año.

“Sentí rabia y miedo, mucho temor porque andaba su familia ahí, me querían intimidar”, dijo la mujer. “De la misma forma como a mí me había pasado igualmente la siguieron del banco y la siguieron hasta su casa y la golpearon fuerte”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del condado Contra Costa identificó al sospechoso como Malik Antwan Shackleford, quien el próximo 28 octubre tendrá su audiencia pública donde le presentaran cargos.

“Que lo metan a la cárcel, que paguen por las agresiones que cometen, yo le doy gracias a Dios de que perdí ese dinero ese día, pero que yo y mi hija estamos vivas”, aseveró la madre de familia.