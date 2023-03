Cómo protegerse y en qué fijarse para no ser víctima de robo de identidad

Como les hemos venido contando, hay un supuesto impostor usando el nombre de un conocido funcionario público para defraudar a miembros de nuestra comunidad, cobrando por servicios legales.

En esta tercera parte investigamos en que fijarse y como usted se puede proteger para no convertirse en la siguiente víctima.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Cuando Ruby necesito la ayuda de un abogado, una amiga le dio una referencia

Ruby Mora/Creyó contratar a Abogado Campos. “Benjamín se presenta conmigo como el asistente legal del Dr. David Campos”.

Consultó entonces la página de la barra de abogados de California.

Ruby Mora, Víctima de impostor. “Hice la investigación del número de la licencia de la barra y apareció activa y al día de hoy sigue activa porque si existe.”

Lo que no se imaginó, es que la persona con la que se estaba contactando es un presunto impostor haciéndose pasar por asistente del verdadero abogado, David Campos.

“Honestamente el tipo muy audaz, tiene conocimientos legales.”

Según Ruby, además de la licencia vigente, le hizo tener confianza el tipo de correo electrónico.

“Adicionalmente que el correo electrónico es un dominio privado, "Campos Law" no había forma de imaginar que había algo fraudulento.”

Aunque el dominio privado la hizo tener confianza la verdad es que cualquiera puede abrir uno pagando $15 dólares, al año.

David campos asegura que, según sus investigaciones, el supuesto impostor que está usando su nombre para cobrar por servicios legales falsos, está en México...aun así, Ruby lo llamaba a un número con código de área local 415.

David Campos, Abogado adjunto Condado de Santa Clara. “sí hay forma de que use un numero de área local sin que sea ese número, o sin que ellos sepan que usted está en otro lado”.

“Si el impostor puede enmascarar el teléfono como un numero local, generar credibilidad con un dominio de internet privado, ¿qué alternativa le queda al público?”

La barra de abogados insta al público a siempre verificar la licencia del profesional ya sea en su portal de internet o llamando al 1-800-843-9053. Pero en el caso de Ruby y campos, claramente esto fue insuficiente pues la licencia está activa…así que es esencial que también corrobore que el resto del perfil coincide. ya que los abogados con licencia tienen la obligación de mantener esta información al día.

"Un teléfono, dirección, o correo electrónico diferentes es una señal de un posible robo de identidad" nos aseguró la barra de abogados...además, llame al número publicado para reconfirmar...obtenga contratos por escrito y sospeche si le exigen pagos en efectivo.

Con solo 4 años en el país, para Ruby es una lección aprendida, pues no solo perdió 700 dólares pagándole a este supuesto impostor, sino que tampoco pudo recuperar los más de 4 mil dólares del caso por el que inicialmente buscó esa ayuda legal.

Ruby Mora, Víctima de impostor.” Defraudada, tristeza no me imagine que eso me pasara acá”