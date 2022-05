Cómo preparar a tus hijos en caso de que ocurra un tiroteo escolar

Los tiroteos escolares forman parte de nuestra cotidianidad por lo que lejos de ocultárselos a los niños, los padres deben hablarles y explicarles las medidas de seguridad que deben tener en cuenta en caso de que algo similar ocurra en sus escuelas.

La seguridad en las escuelas es un factor importante para evitar tragedias como la ocurrida en la escuela primaria Robb donde murieron 19 niños y dos maestros a mano de un adolescente, de 18 años, en Uvalde, Texas.

“Las escuelas deben tener mayor control en cuanto al acceso al recinto se refiere, cuidar las entradas y también deberían colocar cámaras de seguridad y monitorearlas bien de cerca”, explicó Greg Ahern, alguacil del condado Alameda.

Ahern indicó que los estudiantes deben huir si escuchan disparos, tomar a sus amigos para huir juntos y si no pueden, encerrarse en un lugar seguro. Es importante resaltar, que no solo no es recomendable que los estudiantes no tengan armas como medio de defensa, sino que es ilegal.

El Departamento de Seguridad Interna además recomienda:

Identificar las salidas de emergencia

Si estás en un pasillo, entra a un cuarto y ponle seguro

Llama al 911 cuando sea seguro

Como última medida, trata de combatir al atacante

Expertos recomiendan a los padres explicarles a los niños las circunstancias que rodean este tipo de tiroteos sin causarles pánico.

"En vez de comenzar hablando es preferible preguntarles cómo te sientes ante esto, qué te da miedo y luego hablar, decirles que sigan las instrucciones de la escuela, los ejercicios que hacen”, aseguró Claudio Silva, terapeuta familiar.

Agencias del orden a lo largo de la Bahía están en constante comunicación con las escuelas y las estarán patrullando hasta que culmine el año escolar.