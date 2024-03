Clínica comunitaria ofrece servicios en español y a bajo costo al este de San José

Los residentes del este de San José ahora tienen acceso a una clínica comunitaria a solo un par de millas de sus hogares.

La clínica Bay Area Community Health está ubicada en el área de McKee Street.

“La necesidad en el este de San José es grande, porque hay muchos miembros en la comunidad, pero no tantos recursos así que hoy en día sabemos que hay más de 15,000 miembros de la comunidad que ocupan servicios médicos y nosotros esperamos que a través de nuestros servicios podamos brindar cuidado a esas personas”, explicó Jasmín Duran, especialista de desarrollo de Bay Area Community Health.

Telemundo 48 realizó un recorrido por la clínica que ofrece servicios médicos a la comunidad y pronto agregarán una farmacia, servicios dentales, de consejería y hasta optometría, en la que vendría siendo una de sus más grandes sucursales.

“Muy necesitados estábamos, muchísimo porque hay muchos lugares donde no quieren ayudar a la gente o porque no son de aquí o no tienen papeles o x cosa, pero qué bueno que abrieron este lugar”, expresó Héctor Burciaga, residente del área.

Por décadas Héctor ha vivido en el área y explicó que ahora que se enteró de la inauguración quisiera acudir con sus nietos. Él aseguró que la ubicación es muy conveniente porque hay estaciones del autobús al frente y queda en una plaza comercial que ya de por si frecuentan.

“En nuestras clínicas es muy fácil, si el paciente es mayor de 18 años, se le pide únicamente si tiene una tarjeta de identificación, reservamos toda la información de todos nuestros pacientes sean indocumentados o con documentos, pueden tener la confianza de que aquí recibirán su cuidado médico”, aseveró Duran.

El primer paso para recibir servicio en la clínica es que programes una cita y esto lo puedes hacer llamando al número telefónico (510) 770-8040

Es importante destacar, que el centro médico ofrece todos sus servicios en español y a bajo costo.

Zettie Page, presidente de la clínica, indicó que tienen 35 clínicas comunitarias en el Área de la Bahía por lo que no importa qué servicio o especialidad necesite la persona, lo encontrarán en el lugar.

“El mensaje que queremos compartirle a nuestra comunidad es que tomen su salud en cuenta, que vayan a sus cuidados preventivos, háganse las revisiones que se tengan que hacer y no tengan miedo de recibir servicios médicos por costo o sin tener seguro médico en nuestras clínicas eso no importa, venga usted a recibir servicios”, enfatizó Durán.