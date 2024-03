Exempleado de Caltrain y contratista habrían construido apartamentos secretos en estaciones de tren

SAN FRANCISCO - Las autoridades alegan que un exempleado de Caltrain y un excontratista del sistema de transporte público que conecta Silicon Valley con San Francisco, utilizaron fondos públicos para construir dos pequeños apartamentos dentro de dos estaciones de tren.

The Mercury News informó que los fiscales del condado de San Mateo acusaron al exsubdirector de Caltrain, Joseph Vincent Navarro, y a Seth Andrew Worden, un exempleado de TransAmerica Services Inc., de un delito grave de malversación de fondos públicos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Navarro y Worden no respondieron de inmediato a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

Los fiscales afirman que Navarro conspiró con Worden para convertir una oficina en un pequeño apartamento dentro de la estación de tren de Caltrain en Burlingame.

Agregan, además, que Worden construyó él mismo una vivienda similar dentro de la estación de tren de Millbrae.