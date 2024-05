Alerta ante versiones falsas de Botox en California

Inyectarse Botox puede suavizar las arrugas en la cara, también puede tratar espasmos en el cuello y otras afecciones, pero debes tener cuidado porque se han encontrado versiones falsificadas de este producto a lo largo de California, según el Departamento de Salud Pública.

"Personas que no están licenciadas, que no están estipuladas para hacer este procedimiento consiguen la solución, una solución fraude, quizás ni ellos mismos lo sepan no porque el empaque se dice, etc. pero la solución no es legítima", dijo Manuel Peña, especialista en medicina estética.

El Departamento de Salud Pública indicó que el uso de esta solución falsa ha enviado a varias personas al hospital y a otras les ha causado reacciones graves.

"Causa naturalmente parálisis muscular. La gente puede tener problemas, problemas para respirar, problemas para pasar comida, por ejemplo", explicó Peña.

Hasta ahora 19 mujeres de nueve estados notificaron reacciones adversas tras recibir inyecciones de Botox de personas sin licencia o en lugares que no eran centros de salud, como aseguró la CDC.

"Porque hasta fiestas están haciendo donde vienen las mujeres a las casas para hacerlos, y pues no dicen que son enfermeras, pero quién sabe también verdad se le dicen Botox parties", indicó Diana Arzega Martínez, residente de San José.

¿CÓMO IDENITIFCAR QUE EL BOTOX ES LEGÍTIMO?

"Si el doctor compró un producto fraude o la persona compró un producto fraude, quizás el estuche no es suficiente porque va a decir Botox mientras que la solución que tiene este no es adecuada lo más seguro que pueden hacer uno es tratarse en clínicas licenciadas para hacer estos tratamientos", aseguró Peña.

Según la FDA, los productos de Botox falsificados pueden identificarse por el número de lote C3709C3 que se encuentra en la caja.

Si conoces de algún producto sospechoso de Botox falsificado puedes comunicarte con la FDA al número (800) 551-3989.