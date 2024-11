“Si Trump ataca sus derechos, allí estaré”: Rob Bonta ante resultados de elecciones presidenciales

De pie en el Presidio de San Francisco, con los hombros alineados con el Golden Gate Bridge, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció el jueves que el estado está preparado para defender sus valores frente a los desafíos que plantea una segunda administración Trump.

Momentos antes, el gobernador Gavin Newsom pronunció un mensaje similar en un llamado a una sesión legislativa especial que comenzará el 2 de diciembre y se centrará en reforzar los recursos del estado para la defensa de los derechos fundamentales tras la elección del expresidente Donald Trump sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del martes.

"No creo que haya nada que la administración Trump no intente en pos de sus fines y objetivos, así que tenemos que estar preparados para cualquier cosa", dijo Bonta. "El señor Trump se extralimitó repetidamente en su autoridad entre 2016 y 2020. No hay razón para pensar que no lo volverá a hacer. Lo controlamos y lo detuvimos, y lo empujamos de nuevo a su casilla cuando intentó salir de ella. Y para eso está la ley. Para eso hacen los fiscales generales".

Bonta dijo que ha aprendido a creerle a Trump cuando dice que va a hacer retroceder las protecciones ambientales, atacar a las comunidades inmigrantes y LGBTQ+, atacar los derechos civiles y restringir el acceso a la atención reproductiva.

"No nos quedaremos de brazos cruzados en enero. Pueden estar seguros de que, como fiscal general de California, si Trump ataca sus derechos, allí estaré. Si Trump ataca sus libertades, allí estaré. Si Trump pone en peligro su seguridad y su bienestar, allí estaré", dijo Bonta.

Durante la primera administración de Trump, California presentó más de 100 demandas impugnando las acciones del presidente.

"La gran mayoría de ellas tuvieron éxito", dijo Bonta, y agregó que, si Trump obedece la ley, no habrá ni una sola demanda.

"Dudo mucho que, en base a lo que dijo que planea hacer, lo que dice el Proyecto 2025. Creemos que tomará acciones ilegales y que encontraremos el alivio y los recursos adecuados en los tribunales, donde siempre lo hemos hecho", dijo. "No nos importa quién designó a un juez. Si tenemos un juez justo, imparcial y objetivo donde podamos presentar nuestro caso, nuestra presentación fáctica y nuestro análisis legal, creemos que ganaremos".

En su declaración pública, Newsom dijo que su oficina y la de Bonta se han estado preparando durante más de un año reuniendo los argumentos y las pruebas necesarias para estar listos para desafiar en los tribunales las políticas federales inconstitucionales e ilegales. La sesión legislativa especial se centrará en proporcionar fondos adicionales al Departamento de Justicia de California y otras agencias para apoyar el litigio inmediato.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"El historial de la primera administración Trump, combinado con las declaraciones hechas por el presidente electo Trump en la campaña electoral, así como las declaraciones y los documentos de política emitidos por personas cercanas a su campaña y por el liderazgo republicano del Congreso, indican que las consecuencias de su presidencia para California pueden ser significativas e inmediatas", se lee en la proclamación del gobernador.

Cuando se le preguntó sobre el plan de Trump para la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, Bonta describió una defensa colectiva.

"Hemos estado en conversaciones con fiscales generales de todo el país", dijo Bonta. "Hemos estado en conversaciones con defensores de los derechos de los inmigrantes. Hemos revisado las protecciones que tenemos en vigor. Recuerden, ya hicimos esto antes. Hubo ataques a las jurisdicciones y ciudades santuario".

Recordó la Ley de Valores de California de 2017, que impide que las agencias de aplicación de la ley estatales y locales utilicen sus recursos en nombre de las agencias federales de aplicación de la ley de inmigración.

"Hemos puesto en marcha muchas protecciones para nuestros inmigrantes, y estamos desempolvando esas leyes importantes para asegurarnos de reforzarlas, hacerlas más sólidas y estar listos para estos planes articulados", dijo Bonta.

California tiene una enmienda constitucional para proteger los derechos reproductivos, incluidos el aborto y la anticoncepción. Según la declaración de Newsom, el estado también ha gastado $45 mil millones en programas de cambio climático, lo que ha dado como resultado un progreso sustancial, como superar la demanda de electricidad con energía limpia y reforzar la capacidad de almacenamiento de baterías.

Los derechos LGBTQ+ se consolidaron el martes con la aprobación de la Proposición 3, que eliminó el lenguaje de la Constitución estatal que establecía que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Ese lenguaje era de la Proposición 8 de 2008, que los votantes aprobaron pero que finalmente fue revocada en un tribunal federal.

En la declaración del gobernador, el presidente pro tempore del Senado, Mike McGuire, demócrata de la Costa Norte, agregó una advertencia.

"Aprendimos mucho sobre el expresidente Trump en su primer mandato: es mezquino, vengativo y hará lo que sea necesario para salirse con la suya sin importar cuán peligrosa pueda ser la política", dijo McGuire. "California ha llegado demasiado lejos y ha logrado demasiado como para simplemente rendirse y aceptar su visión distópica para Estados Unidos. Es por eso que estamos actuando con rapidez e invirtiendo en nuestra defensa legal".

"California seguirá siendo el faro inquebrantable de la esperanza y el progreso", dijo Bonta. "Siempre ha sido una fuerza constante, inquebrantable e inamovible a tener en cuenta, seguirá siendo un freno a los excesos y un contraataque al abuso de poder, será el antídoto contra el extremismo peligroso y el odio, será el modelo de progreso al que la nación debe recurrir. Recuerden, en momentos de caos en D.C., siempre pueden mirar a California para encontrar una resolución serena. A menudo se dice que como va California, va la nación. En los días, meses y años venideros, todas las miradas mirarán hacia el oeste".