¿Es legal dejar a niños menores de edad solos en casa en California?

Durante el verano cuando los estudiantes están en receso, muchos padres de familia no cuentan con el dinero para pagar un centro de cuidado infantil y algunos deciden dejar a sus hijos solos en casa.

Pero, ¿pueden hacer esto sin enfrentar problemas con la ley?

Cuando se trata de dejar a los hijos menores de edad en casa sin la supervisión de algún adulto existen diversas circunstancias.

“Como madre de familia yo tengo un hijo de 12 años y lamentablemente en este país tenemos que dejarlos solos porque tenemos que trabajar”, indicó Eva Castillo, madre de familia.

Eva tiene dos trabajos y desde las 10:00 a.m., sale de su hogar y vuelve a ver a su hijo hasta las 8:00 p.m.

“Se va a la escuela solo y regresa a la casa, y no pasa nada”, dijo Eva.

La dificultad económica obliga a algunos padres de familia a tomar esta decisión.

“También yo a él le he inculcado buenos valores y que se porte bien más que todo, y que no tiene que andar saliendo a la calle ni tocar lo que no tiene que tocar”, indicó Eva.

Otros, por su parte temen dejar a sus hijos solos.

“Yo no dejaría a mis hijos solos sin ningún adulto porque hay gente que se meten a las casas avisan de los niños o roban a los niños”, aseguró Marlí Guerrero, madre de familia.

Marli asegura que hay pequeños que son muy hiperactivos como su hijo.

“Por curiosidad los niños pueden prender la estufa por hacer un úrico frito o hervido y se olvida que está la cocina prendida y puede pasar una desgracia”, dijo Marli.

Ella tuvo los medios financieros para pagar el cuidado de su hijo.

“Preferí pagarle a un babysitter que era mi tía y ella me lo cuidaba porque mi niño era muy tremendo”, dijo Marli.

Según algunas oficinas de la fiscalía de algunos condados, en California no existe una edad mínima para dejar a menores de edad en casa siempre y cuando los padres de familia estén seguros de la madurez emocional que sus hijos tienen y todos los demás factores que se deberían de tener en cuenta.

“Como padres de familia tenemos muchas cosas que hacer y es importante saber que el desarrollo de cada niño es diferente, por eso va a ser muy importante tomar esa decisión sabiendo las leyes locales y también la seguridad de nuestros niños”, explicó Ilan Shapiro , director de Asuntos Médicos para ALTAMED.

shapiro dijo también que hay que entrenar a los pequeños para casos de emergencia

“Es importante dejarlos con algún tipo de teléfonos o método de comunicación de esa manera en caso de una urgencia puede marcar al 911 o comunicarse con algún adulto”, indicó Shapiro.

Y antes de decidir dejar a los niños solos en casa hay que agotar todas las posibilidades.

“Es importante ver si el vecino o algún familiar puede ayudarnos para eso. Es muy importante saber que la supervisión es un antecedente para poder prevenir accidentes en un futuro”, aseveró Shapiro.

Los resultados de algunos estudios publicados por American Academy of Pediatrics indican que los trabajadores sociales concuerdan que los 12 años es la edad recomendada para que un menor se quede solo en casa.