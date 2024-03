¿Quieres comprar una vivienda? Te decimos cómo obtener ayuda financiera en California

A partir del próximo 3 de abril, se abrirá otra vez la oportunidad de participar en un programa estatal que busca ayudar a primeros compradores a adquirir una vivienda en California.

El programa California Dream For All ayuda a las familias a obtener dinero para dar la cuota inicial del inmueble.

“Me ayudaron dándome el dinero para el enganche, el down payment de la casa, $99,000”, indicó Luis Antonio Diaz, compró su vivienda usando Dream For All.

Pero este dinero, es un préstamo.

“Es un préstamo, si tu vendes la casa, refinancias o pagas el 80%, tienes que regresarle el 20% al estado”, explicó Katherine Galdamez, agente de préstamos.

Según Galdamez la ventaja que ayudó a Luis, es que no tendrá que preocuparse del pago inmediato, además de que se ahorra el seguro para aquellos que no dan el 20% de cuota inicial, llamado PMI.

“Cuando uno pague la casa, al final, uno debe recordarse que hay otro préstamo pendiente, pero no hay ninguna prisa con eso”, dijo Galdamez.

Además, cuando venda la casa, tendrán que dar algo de la valorización al estado.

Por eso se llama de valorización compartida, porque con los fondos que recolecte el estado se les prestara a nuevas familias, el año pasado se adjudicaron $300 millones a nuevos compradores, y este año hay otra oportunidad.

“Vamos a usar más de $250 millones para ayudar a 1,600 o 2,000 familias”, expresó Eric Johnson, vocero de la Agencia para el Financiamiento de Vivienda de California.

Los fondos se distribuirán a través de una lotería entre los inscritos, por lo que las personas tendrán desde el próximo 3 de abril hasta el 29 de abril para unirse a esa lista.

Para ello, tendrán que tener una carta de preaprobación de un agente de préstamo como respaldada por el estado.

“Y cuando hacemos la aprobación previa vamos a hablar de eso, esto calificas, esto es tu pago”, aseguró Galdamez.

Para calificar al programa las personas no solo deben ser primer comprador, también sus padres no pueden ser dueños de finca.

Quienes tengan número ITIN también califican para este préstamo.

Para más información visita https://www.calhfa.ca.gov/dream/