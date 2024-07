California en el primer lugar como el estado con más casos de incidentes de ira al volante

California es considerado como el estado número uno con más casos de ira al volante, según un estudio publicado recientemente por Forbes Advisor.

Por esa razón, Telemundo 48 contactó a la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) para saber un poco más del tema.

¿QUÉ SE CONSIDERARÍA UN CASO DE IRA AL VOLANTE?

"Uno de esos sería cuando la persona va manejando y de repente le empiezan a tocar el claxon otra persona, otra es si se enojan se empiezan a frenar en frente de ellos y pueden ocasionar un choque", explicó Arturo Montiel, vocero del CHP.

Otro ejemplo es dañar el vehículo del otro conductor, como sucedió en un incidente ocurrido en San José en noviembre del año pasado cuando un hombre se montó sobre un auto y rompió el vidrio trasero hiriendo a un perro.

Le preguntamos a residentes sin han experimentado algún tipo de incidente de ira al volante en carreteras de la Bahía y esto fue lo que nos respondieron:

"Casi me pegan en mi carro porque te quieren rebasar, y no te dicen, déjame pasar si no te dicen groserías", dijo Alberto Noguez, conductor.

"Se te cruzan, o te pitan y a veces hasta el dedo te sacan", indicó Alma Bailon, conductora.

Cuando ocurren esta clase de incidentes, que por lo general pueden ser peligrosos, ¿qué es lo que no debes hacer?

"En primera no seguirle la corriente a la otra persona, tratar de evitarlo y si quiere seguir entonces es cosa de reportarlo", dijo Montiel.

Para reportarlo debes hacerlo llamando al 911, allí deberás proporcionar información del otro vehículo y la carretera en la que estás.

"Serían las placas, qué tipo de auto, algo que identifique ese vehículo, vidrios polarizados, un sticker de Micky Mouse", afirmó Montiel.

Y ¿qué hacer si la persona saca un arma?

"Alejarse de ese lugar, una persona que tiene un arma no solo puede ser una pistola, puede ser un metal", añadió Montiel.

El oficial también indicó que los cargos que podría enfrentar un conductor dependerán de los daños o tipo de arma que la persona posea.

Por ahora conductores, aseguraron que se debe ser paciente al manejar.

"Que cuenten hasta 10, inhalen, exhalen y cuenten hasta 10 y está bien que pasen", dijo Bailon.