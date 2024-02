Brock Purdy de los 49ers dice que está listo para decepcionar a Taylor Swift en el Super Bowl

Brock Purdy está listo para causar problemas.

El mariscal de campo de los San Francisco 49ers ha sido un componente integral del éxito del equipo, que los ha llevado a alcanzar el Super Bowl LVIII en apenas su segunda temporada en la liga.

Pero levantar el Trofeo Vince Lombardi no será fácil para el Sr. Irrelevante de 2022. Tendrá que vencer a Patrick Mahomes, Travis Kelce, L'Jarius Sneed and Co., para ayudar a conseguir un sexto título para el Área de la Bahía.

También se espera que asista Taylor Swift, quien tiene una relación con el ala cerrada de los Chiefs, Kelce. La presencia de Swift en el Super Bowl es tan esperada como la de los dos equipos de la NFL, aunque Purdy no se inmuta por su apariencia.

Cuando se le preguntó durante la noche inaugural del lunes si estaba preparado para decepcionar a Swift para ganar el juego, Purdy dio una respuesta épica simple: "Sí".

Purdy y Mahomes, que estaba junto a él respondiendo preguntas, también se rieron en respuesta a la pregunta.

La multitud en el Allegiant Stadium aplaudió a Purdy después de la respuesta y agregó: "Lo dejaremos así".

Purdy, un producto de Iowa State, ya ha demostrado ser decisivo en la postemporada de 2024, llevando a los 49ers a dos victorias remontando contra los Green Bay Packers, número 7, y los Detroit Lions, número 3.

Kansas City ganó nueve de los 12 juegos a los que asistió Swift, tanto durante la temporada regular como en los playoffs. Si Purdy quiere sufrir esas cuatro derrotas, tendrá que pasar del héroe irrelevante al antihéroe.