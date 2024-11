Río atmosférico se aproxima al Área de la Bahía; emiten advertencia por heladas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por heladas para el norte de la Bahía el lunes en la noche.

La advertencia estará vigente hasta el martes en la mañana.

La temperaturas se ubicarán en los 20 grados para algunas zonas de la región.

⚠️NEW: More cold weather on the way. Sub-freezing conditions are possible Tuesday morning Interior North Bay and Central Coast with temperatures dropping into the upper 20s and mid 30s. #cawx pic.twitter.com/z1sAdl4rX1

Adicionalmente, meteorólogos alertaron sobre la llegada de un río atmosférico que traerá fuertes lluvias y vientos a partir del jueves en horas de la tarde al Área de la Bahía.

Se espera que las costas al norte de la región reciban de 4 a 6 pulgas de agua, San Francisco de 1 a 2 pulgadas de agua y el resto del Área de la Bahía entre 0.5 y 1 pulgada, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Quite a lot to talk about this week!

A Freeze Warning has been posted for tonight, and confidence is increasing in a strong AR system beginning Wednesday. Here's a glance at how much rain you can expect with the initial round of rainfall. More by the weekend. Stay tuned!!#CAwx pic.twitter.com/HjbiqA9qrl