Alcaldes de la Bahía reaccionan a anuncio de Newsom sobre personas sin hogar

Alcaldes de las ciudades más importantes del Área de la Bahía reaccionaron el jueves luego de que el gobernador de California, Gavin Newsom, emitiera una orden ejecutiva para desalojar los campamentos de personas desamparadas de las calles del estado.

“Esta orden ejecutiva es para empujar y dar un sentido de urgencia a los gobiernos locales para que hagan su trabajo”, afirmó Newsom.

Activistas que luchan por los derechos de las personas sin hogar no tardaron en emitir su opinión ante esta medida.

“No sé qué decir porque es una cosa horrible y afecta mucho a mí y la gente que quiero ayudar, y no es una solución, creo que es una ley que reacciona a la decisión de la corte suprema en Washington D.C.”, indicó Roberto Aguirre, activista por los derechos de personas sin hogar.

Esta orden se da después de la decisión tomada por la Corte Suprema EEUU, la cual permite que las localidades puedan penalizar con multas o incluso la cárcel a las personas que viven en la calle.

Al preguntarle al respecto al alcalde de Hayward, este respondió:

“No queremos criminalizar el no tener un hogar yo ni ninguno de los 13 alcaldes del condado Alameda, uno de los más afectados por los campamentos en el Área de la Bahía, tienen ese propósito”, dijo Mark Salinas, alcalde de Hayward.

Por lo que la orden ejecutiva no cambiaría nada en su ciudad, donde indicó que estas son estrategias que ya llevan utilizando con procesos dignos donde mueven a los residentes de las zonas con más campamentos, el alcalde aseguró que tras este anuncio nada cambiará en sus procesos.

Contrario a esto, la oficina de la alcaldesa de San Francisco, London Breed mencionó en un comunicado que la próxima semana podrían implementar nuevas medidas para desalojar a indigentes, pero que eso se vería hasta el próximo lunes cuando el noveno circuito oficialmente levante la orden judicial.

Por su parte, Sheng Thao se refirió a la orden ejecutiva indicando:

“Lo que pasa es que, si no aceptan el albergue que se les está ofreciendo, no tenemos más opción que desplazarlos. Aunque no queremos llegar a ese punto al final del día si los esfuerzos de limpieza llegan a la zona de su campamento y se les ofrecen recursos y aún así se niegan a irse debemos tomar medidas”, indicó Thao.

Sentimiento que también expresó el alcalde de San José, Matt Mahan, en un comunicado donde expresó de ser necesario deben gestionar y requerir el uso de esos recursos ofrecidos.

Dentro de la misma orden ejecutiva el gobernador Newsom hizo énfasis a los millones de dólares en fondos y subvenciones que se les han dado a estas ciudades para justamente tener espacios donde se puedan mover a estos residentes de los campamentos.

El alcalde de Hayward dijo que esos fondos están siendo utilizados con éxito, pero el problema es a tal nivel que se necesitan aún más recursos para servicios urgentes como centros de salud y rehabilitación para estos residentes.