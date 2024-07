Joven mexicana comparte su cultura a través del piano

Un joven comparte su cultura hispana tocando piano

“Para enseñar un poco más de quién soy yo, de dónde vengo”, dijo Daniela Liebman, pianista.

Daniela, de 21 años, deleitó al público en el Festival del Valle de Napa en julio. Es una de más de 100 artistas internacionales que compartieron su talento en los escenarios del evento cultural.

Pero los conciertos no son nada nuevo para la joven mexicana. Daniela se ha presentado con más de 30 orquestas en más de 4 continentes desde su debut a la corta edad de 8 años.

Y su carrera empezó aún antes, a los 5 años de edad, con el apoyo de su padre, quien es violinista.

“Me compro un teclado chiquito y empezamos a practicar todos los días”, relató Daniela.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida por la revista Forbes México como una de las 40 mexicanas más creativas en el mundo, y una de las 100 mujeres más poderosas y creativas.

Su arte también ha sido galardonada por otras publicaciones como GQ y Vanity Fair en su país natal.

“Poco a poco se fue convirtiendo en mi mundo y en mi pasión”, dijo Daniela.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Pero confiesa que uno de sus retos ha sido formular una identidad fuera de su profesión.

“Es tan importante para mí tocar bien y me siento tan afortunada de tener las oportunidades que tengo, que a la hora de que algo no sale muy bien o no sale como quiero que salga porque somos humanos, es muy difícil para mi entender que todavía tengo valor”, afirmó Daniela.

Es por eso por lo que siempre trata de encontrar un balance.

“Creo que es sumamente importante recordar por qué empezaste y por qué amas lo que amas”, dijo Daniela.