Músico latino busca educar a la comunidad a través de las letras de sus canciones

Francisco Herrera, músico y organizador comunitario por casi 40 años en el Área de la Bahía busca, a través de su guitarra, impulsar la educación para que las personas estén preparadas ante la amenaza de deportaciones.

El objetico de Herrera es que la comunidad inmigrante aprenda de forma efectiva, cuáles son sus derechos.

“Cantar, jugar, hacer teatro es la forma que el ser humano aprende, así aprendemos, por eso he puesto esta información en forma de canción”, indicó Francisco Herrera, músico de la Fundación Cultural Caminante.

Aunque algunos temas se han usado por años, Herrera afirmó que es hora de retomarlos como un instrumento de educación, ante una posible avalancha de operativos de inmigración.

“Esas canciones hay que utilizarlas, aprenderlas, cantarlas en la fiesta, en la misa, del grupo, en la clase, en la escuela, para que vayamos aprendiendo nuestros derechos de una forma práctica”, dijo Herrera.

"Si la migra viene a tu casa a las 5:00 a.m., y si tú no eres Juan Perez no le abras ni la ventana”, dice parte de la letra de la canción.

En su portal de internet, la comunidad en general puede obtenerlas de forma gratuita. Además, organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros están creando cápsulas informativas para ampliar su difusión

“La música me da esperanza, me ayuda a enfocar, y veo que con estas canciones la gente se enfoca y se va como con los pies en la tierra un poquito más”, explicó Herrera.

Así a través de la música Herrera confía en que una comunidad empoderada resistirá.