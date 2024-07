Emiten aviso por mala calidad del aire en el Área de la Bahía debido al incendio Pedro

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía emitió un aviso por mala calidad del aire para el miércoles debido al humo del incendio Pedro al este de Modesto.

Según el distrito del aire, se espera que el humo del incendio afecte la calidad del aire en toda el Área de la Bahía. Es posible que se vean cielos brumosos y es posible que haya olor a humo en elevaciones altas.

Se espera que la calidad del aire se encuentre en la categoría moderada en el Índice de Calidad del Aire.

Los residentes del Área de la Bahía deben proteger su salud evitando la exposición a las partículas, dijo el distrito del aire. Si es posible, permanezca en el interior con las ventanas y puertas cerradas hasta que disminuyan los niveles de humo.

La materia particulada elevada en el aire puede provocar sibilancias en quienes padecen asma, enfisema o EPOC, dijo el distrito del aire. Las personas mayores, los niños y las personas con enfermedades respiratorias son particularmente susceptibles a los niveles elevados de contaminación del aire y deben tomar precauciones adicionales para evitar la exposición.

El distrito del aire monitoreará la calidad del aire en toda la región para detectar los impactos del humo. No se espera que los niveles de contaminación superen el estándar nacional de salud de 24 horas y, por lo tanto, no hay ninguna alerta de Spare the Air vigente.

Hasta el martes por la noche, el incendio Pedro había quemado 900 acres en los condados de Mariposa y Tuolumne.

Los residentes pueden consultar el Mapa de incendios y humo de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU para ver si el humo está afectando un área.