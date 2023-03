Residentes de la Península se preparan ante los posibles daños que podría causar la tormenta

Muchas áreas en la Península sufrieron daños durante las tormentas de enero, por lo que autoridades han tomado medidas de precaución antes las fuertes lluvias que se registrarán desde el jueves en la noche.

En Belmont, la zona de Elmer Street y El Camino Real fue cerrada ante las posibles inundaciones que se prevé se registrarán en el lugar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Telemundo 48 habló con residentes de una comunidad de casas móviles quienes aseguraron que están colocando sus pertenencias en lugares altos para que no se dañen en caso de inundaciones.

Yessenia Pérez, residente de Belmont, lleva 3 meses hospedada en un hotel junto a sus hijos debido a los daños que dejó la última tormenta.

“Es un miedo la verdad porque no se puede dormir porque no sabes si despiertas y ya esté el agua adentro como la otra vez, so es muy difícil especialmente con todas las familias que tienen niños”, explicó Yesenia.

En Redwood City, los residentes recogieron bolsas de arena para proteger sus casas y negocios.

Funcionarios locales aseguraron que no esperan impactos significativos por inundaciones, pero piden a los residentes que se preparen por si hay deslizamientos de tierra, cables eléctricos caídos, árboles caídos, inundaciones locales, impactos en el tráfico y apagones.

Es importante destacar quelas bolsas de arena que no están contaminadas con aguas residuales se pueden reutilizar y muchas estaciones también aceptan y reciclan las bolsas de arena usadas de los residentes.