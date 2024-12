Múltiples sistemas de lluvia afectarán al Área de la Bahía

Múltiples sistemas de lluvia se esperan que afecten desde el miércoles en la noche al Área de la Bahía, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones se extenderán hasta el jueves, sin embargo, las lluvias más fuertes se registrarán durante el viernes y el sábado.

El clima húmedo comenzará en el norte de la Bahía y continuará durante la noche.



El jueves comienza el aviso de inundación costera

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de inundación costera desde las 6:00 a. m. hasta el lunes a las 1:00 p. m. a lo largo de la bahía de San Francisco y San Pablo.

Los niveles de las mareas están aumentando como resultado de mareas astronómicas más altas.

Las áreas bajas dentro del Área de la Bahía de San Francisco pueden sufrir inundaciones menores como resultado de la marea alta.

Se espera que las mareas más altas en San Francisco sean el jueves de 6,74 pies a las 8:12 a.m., el viernes de 6,98 pies a las 8:54 a.m., el sábado de 7,07 pies a las 9:37 a.m., el domingo de 7,02 pies a las 10:22 a.m. y el lunes de 6,82 pies a las 11:08 a.m.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se ha emitido un aviso de oleaje intenso para todas las playas de la costa del Pacífico, excepto la costa de Santa Cruz.

El aviso de alto oleaje estará vigente desde el jueves la 1:00 p. m., hasta el viernes 4:00 a. m.

"Este es solo el comienzo de las condiciones peligrosas que se esperan hasta la próxima semana", dijo la oficina del Área de la Bahía del Servicio Meteorológico Nacional en las redes sociales. "Por favor, extreme las precauciones en el agua y en la playa".

