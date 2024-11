Emiten aviso por inundaciones costeras y fuerte oleaje en la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de fuertes olas e inundaciones costeras a partir del jueves y hasta el fin de semana en el Área de la Bahía.

El aviso de inundaciones costeras estará vigente desde las 7:00 a.m., hasta el domingo a la 1:00 p.m., por posibles "inundaciones costeras menores" en estacionamientos, parques y caminos a lo largo de la costa de la Bahía de San Francisco y los valles interiores de la Bahía Norte, dijo el servicio meteorológico.

Los momentos en que las posibles inundaciones serían más frecuentes son durante las mareas altas, dijo el servicio meteorológico. Se esperan mareas altas en San Francisco en los siguientes horarios: jueves 9:26 a.m.; viernes 10:04 a.m.; sábado 10:43 a.m.; y domingo 11:26 a.m.

El aviso por fuertes olas estará vigente desde el jueves a las 7:00 a.m., hasta el sábado a las 11 a.m., para las áreas costeras desde Point Reyes National Seashore al sur hasta Big Sur, dijo el servicio meteorológico.

Se espera que las olas alcancen hasta 12 a 15 pies en esas áreas, lo que genera condiciones peligrosas para nadar y hacer surf, dijo el servicio meteorológico. Las playas orientadas al noroeste son las que corren mayor riesgo.

El pronóstico a lo largo de la costa del Área de la Bahía indica una leve probabilidad de lluvia de jueves a domingo, con temperaturas máximas de entre 50 y 60 grados.