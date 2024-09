Miles de trabajadores hoteleros en huelga en el Área de la Bahía

Miles de trabajadores de hoteles de San Francisco, San Mateo y San José se declararon en huelga el domingo por la mañana como parte de una acción nacional, según informó el sindicato Unite Here Local 2.

Lizzy Tapia, presidenta de Unite Here Local 2, dijo que 2,080 trabajadores de Grand Hyatt SFO, Grand Hyatt Union Square, Hilton Union Square, Westin St. Francis y Palace Hotel se declararon en huelga el domingo. En San José, 380 trabajadores de DoubleTree by Hilton y Signia by Hilton se declararon en huelga el domingo, según informó un representante de Unite Here Local 19 el domingo por la mañana.

La huelga se produce después de meses de negociaciones contractuales fallidas, según el sindicato. Los contratos expiraron el 14 de agosto en Hilton Union Square, Parc 55, propiedad de Hilton, Marriott Marquis, Marriott Union Square, Palace Hotel, propiedad de Marriott, Grand Hyatt Union Square, Hyatt Regency Embarcadero y Westin St. Francis, según informó el sindicato.

Los contratos en cinco hoteles de San José expiraron el 30 de junio, según Local 19. Los cinco hoteles son DoubleTree by Hilton, Signia by Hilton, Hyatt Place, Marriott y Hilton San Jose, dijo Local 19. Dos de estos hoteles se declararon en huelga el domingo, según el sindicato.

El objetivo de la huelga es presionar a las cadenas después de que cerca de dos meses de negociaciones no lograron producir un nuevo contrato, dijo Tapia.

Una votación de autorización de huelga por parte de los miembros del sindicato concluyó el 9 de agosto con el apoyo del 94% de los votantes, dijo Tapia el 9 de agosto.

El sindicato de amas de llaves, cocineros, lavaplatos, camareros, bartenders y botones dijo que ha negociado desde junio para aumentar los salarios y las pensiones, agregar protecciones contra lo que llama sobrecargas de trabajo y mantener los costos del seguro médico de los trabajadores.

Los trabajadores de hoteles también están en huelga en otras partes del país, dijo el sindicato.