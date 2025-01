Líderes del Área de la Bahía buscan ofrecer protección ante nuevas políticas migratorias de Trump

Líderes del Área de la Bahía están respondiendo el miércoles después de que la nueva administración de Trump dijera que los oficiales de inmigración podrán ingresar a las escuelas e iglesias.

Bajo el presidente Joe Biden, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), no tenían permitido arrestar a personas en lugares sensibles como iglesias, escuelas, centros de cuidado infantil e instalaciones de atención médica.

El martes, el presidente Donald Trump levantó esas restricciones y los oficiales de ICE ahora pueden detener a inmigrantes indocumentados en esos lugares.

Ese cambio ha aumentado los temores dentro de las comunidades migrantes.

El martes por la noche, en una vigilia de oración en el condado Santa Clara, el clero y los miembros de la comunidad se reunieron para mostrar apoyo y solidaridad en medio de las acciones antiinmigrantes de la administración Trump. Los líderes religiosos dijeron que quieren que los migrantes sepan que pueden confiar en ellos para cualquier cosa que puedan necesitar.

“Que no se sientan solos, que estamos por apoyarles, no solo en la oración, si no en todo lo que se pueda”, aseguró el obispo Oscar Cantú.

En la vigilia, fue instalado un altar con corazones llenos de mensajes alentadores.

“Para mostrar una voz y un corazón de hermandad para con los migrantes, que el mundo no es tan feo”, indicó Cantú.

El miércoles en Oakland, funcionarios municipales, estatales y federales junto con líderes del Distrito Escolar Unificado de Oakland y organizaciones locales sin fines de lucro realizarán una conferencia de prensa para anunciar recursos para familias inmigrantes.