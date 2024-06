Preocupación ante muerte de guardia de seguridad en Fremont

La muerte de un guardia de seguridad en un CVS de Fremont ha generado preocupación entre quienes se dedican a esta profesión en el Área de la Bahía.

Telemundo 48 habló con un guardia que trabaja en San Francisco que nos comentó sobre todos los percances que ha sufrido.

“Entran a la tienda y roban, y los guardias no pueden sacarlos de la tienda”, aseguró el trabajador que prefirió no ser identificado.

El afectado aseguró que lo han agredido en varias oportunidades.

“Sí, gente se mete en tu cara o te escupe, no puedes hacer nada”, dijo.

El trabajador afirmó que ha recibido amenazas de muerte.

“Me pusieron un cuchillo también y pistola”, aseveró.

Él dijo que algunos de sus amigos han muerto en este trabajo.

La muerte del guardia de seguridad en Fremont la semana pasada explicó es el reflejo del riesgo que enfrentan todos los días.

“Pobrecito, se murió por nada you know i mean y los que mataron solo querían cosas no más”, afirmó.

En abril de 2023, los supervisores de San Francisco aprobaron una medida que prohíbe que los guardias de seguridad estén armados.

“Ellos están defendiendo a los que están haciendo cosas malas, no a nosotros”, dijo.

Este guardia de seguridad dijo que muchos de sus compañeros se retiraron de este trabajo por su seguridad tanto así que han tenido que buscar guardias de seguridad en otros estados para que vengan a trabajar al Área de la Bahía.

Por esta razón, el trabajador aseguró que es hora de que los apoyen.

“Cambiar la propuesta 47 y necesitamos ayuda de la alcaldesa de San Francisco, de los supervisores y de Gavin Newsom”, añadió.

Aunque sabe que su trabajo es de riesgo, no lo dejará porque esa es su pasión.

“Me gusta, me gusta ayudar a la gente, a los clientes y a los que trabajan”, expresó.