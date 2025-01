BART suspenderá servicio de trenes entre las estaciones de Walnut Creek y Concord

El BART anunció que debido a trabajos de mantenimiento suspenderá el servicio de trenes entre Walnut Creek y Concord.

Autoridades explicaron que el cierre se llevará a cabo el fin de semana de 18 de enero hasta el 19 de enero.

Usuarios del medio de transporte contarán con autobuses gratuitos que los trasladarán entre las estaciones de Walnut Creek, Pleasant Hill/Contra Costa Centre y Concord. Es importante destacar que las personas experimentarán demoras de 10 a 30 minutos.

El objetivo del cierre es reemplazar los componentes de las vías que tienen décadas de antigüedad entre ambas estaciones.

A continuación, encontrarás los cambios en los cronogramas de servicio de trenes previstos para el fin de semana del cierre:

Sábado por la mañana:

Se cancelarán los primeros trenes en dirección sur que salen de Concord a las 5:37 a.m., y 5:57 am.

En cambio, los primeros trenes en dirección sur que van a San Francisco saldrán de Walnut Creek a las 5:45 a.m., 6:05 a.m., y 6:25 a.m.

Los pasajeros que viajen en dirección sur tomarán los autobuses que saldrán de Concord a las 5:23 a.m., 5:43 a.m., y 6:03 a.m., y de Pleasant Hill a las 5:30 a.m., 5:50 a.m., y 6:10 a.m., para conectarse con estos trenes.

Sábado y domingo por la noche:

Se cancelará el último tren en dirección sur que sale de Antioch a las 11:58 p.m., y de Pittsburg/Bay Point a las 12:12 a.m.

Los pasajeros deben tomar el tren que sale más temprano en dirección sur, que sale de Antioch a las 11:32 p. m., y de Pittsburg/Bay Point a las 11:46 p. m.

Domingo por la mañana:

Los primeros trenes en dirección sur que salen de Concord a las 7:37 a. m., y a las 7:57 a. m., se cancelarán.

En cambio, los primeros trenes en dirección sur que van a San Francisco saldrán de la estación Walnut Creek a las 7:45 a. m., 8:05 a. m., y 8:25 a. m.

Los autobuses saldrán de Concord a las 7:23 a. m., 7:43 a. m., y 8:03 a. m., y de Pleasant Hill a las 7:30 a. m., 7:50 a. m., y 8:10 a. m., para conectarse con estos trenes.