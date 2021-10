BART exigirá que sus empleados se vacunen contra el COVID-19

Todos los empleados y contratistas del BART deberán vacunarse contra el COVID-19 o demostrar su estado de vacunación completo a mediados de diciembre según una política que la junta de la agencia adoptó el jueves.

La política, redactada por los directores de la junta Rebecca Saltzman, Lateefah Simon, Bevan Dufty y Janice Li, requerirá la vacunación completa de los empleados y miembros de la junta de BART antes del 13 de diciembre, excepto para aquellos que tengan una exención médica o religiosa válida.

La junta también votó como parte de la política de vacunación para indicarle al Gerente General de BART, Bob Powers, que implemente un requisito de vacunación para los contratistas de la agencia y negocie con los sindicatos de la agencia para determinar cómo se manejará a los empleados que se nieguen a vacunarse.

"Al adoptar esta política hoy, nadie será despedido mañana", dijo Li. "Nadie está siendo obligado a recibir la vacuna, pero esta política establece que vacunarse es una condición para el empleo".

Varios miembros de la junta enmarcaron la política como una necesidad para mantener protegidos contra el virus tanto a los empleados de la agencia de tránsito como a sus pasajeros, en particular a los niños menores de 12 años que aún no son elegibles para la vacunación.

Funcionarios de BART estimaron que alrededor del 20 al 25% de los casi 4,000 empleados de BART permanecen sin vacunarse, lo que el director de la Junta, Mark Foley, argumentó que podría provocar más brotes y posibles interrupciones del servicio.

Foley también dijo que siente una profunda empatía por quienes dudan en vacunarse, y señaló que se opuso a la vacunación durante "más de una década" después de que a su hija de un año le diagnosticaran autismo.

Foley y su hija ahora están completamente vacunados contra el COVID-19, dijo el jueves, y su hija finalmente recibió las vacunas programadas cuando ingresó a la escuela secundaria después de que Foley dijo que "permitió que la ciencia los guiara" a él y a su esposa.

"Puedo ver de dónde viene la gente", dijo. "Entiendo. Desde esa perspectiva, tenía dudas, tenía inquietudes. Pero también me dejé guiar por expertos. Y yo no era el experto, Google no era el experto, las fake news no eran las expertas".

La política, tal como se redactó y aprobó el jueves, no incluye una opción para realizar pruebas frecuentes para quienes se niegan a vacunarse.

La directora de la junta, Debora Allen, única miembro de la junta que votó en contra de la adopción de la política, discrepó con eso y argumentó que la agencia no debería infringir las decisiones médicas de sus empleados.

Allen agregó que se vacunó por completo este verano después de inicialmente ser escéptica de que la protección de la vacuna sería más sólida que los anticuerpos que adquirió al contraer el virus.

"Creo que cada persona debería tener derecho a investigar y tomar sus propias decisiones médicas, como yo lo hice sin amenazas de su empleador de perder su trabajo", dijo. "Así que estoy del lado de cada persona que toma sus propias decisiones en cuanto a estos tratamientos médicos".

Foley señaló que, si bien la política adoptada el jueves no incluye un componente de prueba, no evita la adición de dicho componente durante las discusiones de negociación entre Powers y los sindicatos de BART.

"Esta política permite que los trabajadores negocien cómo proteger a sus miembros ... Pone el poder en manos de los líderes sindicales y del gerente general para elaborar un documento que nos ayude a avanzar", dijo. "Así que voy a poner mi fe en sus manos para que puedan encontrar algo que satisfaga sus necesidades".

Según las pautas de salud federales, todos los pasajeros y empleados de BART aún deberán usar una cubierta facial cuando estén en una estación de BART o en un tren de BART, independientemente de su estado de vacunación.