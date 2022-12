Aumento del salario mínimo y permisos para vendedores ambulantes en California

Las nuevas leyes entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

A partir del 1 de enero vendedores ambulantes y trabajadores obtendrán beneficios gracias a la aprobación de dos importantes leyes en California.

BENEFICIOS PARA VENDEDORES AMBULANTES

La SB 972 simplificará las regulaciones a los vendedores ambulantes y reducir los requisitos de EQUIPO, las tarifas, estándares de diseño y tener legalmente el permiso para poder vender fruta, perros calientes entre otros alimentos en las calles.

"Es una ley que permitirá acelerar el proceso de los permisos y de poner todo al día, en referencia de seguros, referencia a la salud, para los pequeños negocios ambulantes", explicó Carlos Solorzano, gerente de Comercio Hispano en San Francisco.

María López vende chicharrones, tostilocos y fruta y aunque asegura tener su permiso al día, le alegra saber que más personas podrán trabajar en la calle sin temor.

"Pues es buena ayuda para las personas que no tienen manera de conseguir un seguro o un permiso o algo", aseguró María.

Esta nueva ley también permitirá que los vendedores ambulantes corten frutas y recalienten alimentos previamente cocinados.

El proyecto de ley 972, busca eliminar las sanciones penales por violación del código de salud, sustituyéndolas por multas.

AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA

El estado aumentará el salario mínimo a $15,50 por hora.

Actualmente hay dos tipos de salarios mínimos:

$15 la hora para empresas con 26 o más empleados

$14 la hora para empresas con 25 o menos trabajadores

Grupos sindicales de trabajadores aseguran que este aumento no es suficiente para trabajadores.

"Un dólar cincuenta, no alcanza y no es suficiente, necesitamos algo mejor, necesitamos que los sueldos suban a lo máximo que se pueden en este tiempo $16.50 no es suficientemente para vivir", indicó David Huerta, presidente SEIU California.

Estas dos leyes aprobadas por el governador Newsom entrerán en vigor el 1 de enero del 2023, y se espera que trabajadores y familias hispanas puedan sobrevivir en medio de la inflación.