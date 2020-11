Aumentan casos y hospitalizaciones por coronavirus en el condado Santa Clara

Un aumento en las hospitalizaciones y en los casos positivos por coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades de salud que recomendaron a los residentes a seguir las medidas de salubridad pertinentes en el condado Santa Clara.

Sara Cody, directora del Departamento de Salud Pública del condado aseguró que durante el domingo se registraron 358 casos positivos de COVID-19. Todos los casos son el resultado de pruebas recolectadas durante la semana pasada.

Las hospitalizaciones aumentaron casi en un 10 por ciento, según Cody.

“Este aumento en los casos de COVID-19 no es lo que queremos ver en la temporada de vacaciones de otoño e invierno”, dijo Cody. “Los casos nuevos y las hospitalizaciones resultantes están aumentando a nivel local, regional, así como en todo el estado y en todo el país y el mundo. Estas tendencias sirven como un claro recordatorio de que COVID-19 está a nuestro alrededor. Todos y cada uno de nosotros debemos redoblar nuestros esfuerzos para mantener a nuestra comunidad segura", aseveró.

Cody enfatizó que es de suma importancia el uso de mascarillas, cumplir con los requisitos de distanciamiento social y evitar reuniones con personas que no pertenecen a su hogar.

Autoridades explicaron que con la llegada de las bajas temperaturas, las familias se inclinarán a realizar actividades en interiores, convirtiéndose esto en un potencial riego de contagio.

Por otra parte, funcionarios le hicieron un llamado a los dueños de negocios para que continúen implementando las medidas de salubridad dentro de los establecimientos.

“Todos aprecian las opciones adicionales que se obtienen al estar en un nivel menos restrictivo”, dijo Chávez. "Pero todos debemos ser conscientes de que estar en ese nivel no significa que algunas actividades no conlleven cierto riesgo, y ese riesgo aumenta enormemente si las empresas y los clientes no siguen las reglas vigentes para ayudar a mantenerlos seguros”, dijo Cindy Chávez, presidenta de la Junta de Supervisores del condado.

Las empresas que no cumplan con las normas de salubridad impuestas por el condado podrían obtener multas que van desde 250 dólares hasta 5 mil dólares. Sin embargo, los negocios tendrán un periodo de gracia de 24 a 72 horas para corregir la infracción y así evitar recibir la multa.

Durante los últimos meses el Equipo de Ejecución de Cumplimiento y Negocios del condado ha recibido 1,658 quejas de negocios que violaron las medidas de salubridad, de estos un total de 1,088 resolvieron el problema a través del contacto y asesoramiento del condado.