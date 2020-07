Aprueban campaña informativa sobre el COVID-19 en San José

Un esfuerzo para comunicar los peligros del COVID-19 a las comunidades más vulnerables del este de San José recibió la luz verde el martes.

La iniciativa le otorga dinero a varias organizaciones comunitarias para ayudar a llevar un mensaje muy importante a la comunidad Latina.

Su esperanza es que esto ayude a disminuir el número de contagios en el condado.

"Si nos gustaría saber donde ir y todo eso", dijo Maricruz Ruíz de San José, quien aún recuerda del susto que vivió cuando recientemente su hijo se enfermó con síntomas similares a los del COVID-19. "Fuimos al hospital porque no sabíamos realmente a donde ir porque no tenemos información".

Afortunadamente fue diagnosticado con un resfriado pero sigue teniendo dudas sobre qué hacer si se contagia con coronavirus.

Los hispanos son el grupo etnico más afectados por el coronavirus, y autoridades del condado Santa Clara quieren enviarle un mensaje a usted, a la comunidad-- sobre la ayuda que ellos le pueden ofrecer.

"A dónde podemos ir nosotros que somos Latinos, así como los que somos indocumentados y no tenemos seguro que nos cubre", ella dijo.

El martes, líderes del condado de Santa Clara aprobaron una iniciativa del supervisor Dave Cortese para asegurar que la población de alto riesgo al COVID-19, como los Latinos están siendo apoyados, informados y protegidos.

"Aprobaron 2 millones de dólares para los códigos postales más afectados que son 95127, 95122, 95148, 95116", dijo Cortese.

Para promover la información y conectar a los residentes con los recursos, el supervisor colaborará con decenas de organizaciones comunitarios. Grupos incrustados como Gardner’s Health Services para divulgar detalles críticos durante está época difícil.

"El condado acudió a estas agencias porque como nosotros estamos ofreciendo servicios por más de 50 años y tenemos más de 40 mil pacientes", dijo Efraín Coria de Gardner’s Health Services.

A pesar que el virus lleva meses en circulación y existen decenas de sitios de pruebas, varios residentes aún desconocen las recomendaciones de los médicos.

Eso según doctores pudiera estar ayudando a propagar e; coronavirus.

"En mi trabajo salió una persona positivas y las personas mas cercanas las mandaron hacerse la prueba", dijo Oralia Almaraz. "Yo no me hiciera la prueba hasta tener los síntomas porque me da miedo".

Los detalles de cómo la información será difundida a la comunidad se desarrollará durante los próximos días.

Lo más importante según el supervisor Cortese es que la comunidad conozca los síntomas del virus, donde hacerse la prueba y cómo protegerse.