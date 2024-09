Antioch toma medidas ante ola de violencia

Más de una docena de tiroteos, incluido 2 mortales, han puesto en alarma a toda la ciudad de Antioch que desde hace años no había visto un nivel de violencia cómo el actual.

El alcalde Lamar Hernández-Thorpe es optimista de que las últimas medidas que ha tomado están dando resultados.

"La situación ahora 72 horas sin disparos en la ciudad estamos alegres y ojalá se quede así", dijo Hernández Thorpe.

Y es que desde hace años en Antioch no se registraba una situación como esta.

Joe Vigil, capitán de la policía, explicó que continúan investigando para llevar a la justicia al o los responsables de estas balaceras.

Aunque han aumentado el patrullaje en las zonas afectadas como la comunidad Sycamore y Hernández-Thorpe aprobó $100,000 para pagar las horas extras de los oficiales, el departamento tiene tan solo 58 uniformados activos.

"Estamos trabajando con otras agencias en Contra Costa que quizás nos puedan ayudar", afirmó Hernández-Thorpe.

Autoridades quieren que la patrulla de caminos aumente su presencia en la ciudad.

Comerciantes indicaron que están viviendo una pesadilla y temen por sus negocios

Una peluquería ha sido vandalizada varias veces y está frente al Ride Aid donde se registró el último tiroteo el domingo

Hasta la fecha han habido 10 homicidios.

La ciudad recibió $1.8 millones para realizar programas de prevención de violencia pero según la concejal Tamisha Torres el dinero está allí, pero no han conformado el equipo de contacto con la comunidad y aseguró que no sabe por qué no se ha hecho aún.

Se espera que el año que viene haya más policías en la ciudad.

En cuanto a la posibilidad de decretar un toque de queda el alcalde le dijo a Telemundo 48 que aún no lo ha estudiado, que es una posibilidad si la situación empeora, pero no está en los planes.